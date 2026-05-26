Ford Việt Nam vừa có văn bản gửi lãnh đạo Chính phủ và Bộ Xây dựng, kiến nghị sớm tháo gỡ liên quan đến việc tổ chức giao thông đối với xe bán tải cabin kép.

Video: Xe bán tải ở Thái Lan và 5 điểm khác biệt so với Việt Nam

Nội dung văn bản tập trung vào việc đề xuất bổ sung một chương riêng biệt về phân loại phương tiện phục vụ chính sách tổ chức giao thông đường bộ vào dự thảo sửa đổi Thông tư 53/2024. Theo góc nhìn của doanh nghiệp, việc chuẩn hóa các tiêu chí kỹ thuật ở quy mô cấp bộ là giải pháp triệt để nhằm loại bỏ những rào cản di chuyển, đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng và duy trì sự ổn định của thị trường ôtô trong nước.

Đáng chú ý, Ford Việt Nam đề xuất quy định các mẫu ôtô tải pickup cabin kép có tổng khối lượng dưới 3.500 kg được tổ chức giao thông tương tự ôtô con, thay vì bị quản lý như xe tải thông dụng.

Ford Việt Nam kiến nghị cho xe bán tải dưới 3,5 tấn lăn bánh như ôtô con.

Theo doanh nghiệp, đề xuất này phù hợp với đặc tính kỹ thuật và mục đích sử dụng thực tế của dòng xe bán tải hiện nay. Ford cũng cho rằng chính sách mới sẽ bảo đảm tính kế thừa trong khoảng hơn một thập kỷ qua, đồng thời tạo sự cân bằng giữa nghĩa vụ tài chính và quyền lợi của người dùng.

Ford Việt Nam nhận định xe bán tải hiện phải chịu mức thuế tiêu thụ đặc biệt ngày càng tiệm cận ôtô con, nhưng trong nhiều trường hợp vẫn bị hạn chế lưu thông tương tự xe tải. Theo quan điểm của doanh nghiệp, việc phải thực hiện nghĩa vụ thuế gần như xe du lịch nhưng lại bị áp dụng nhiều quy định hạn chế dành cho xe tải nặng chưa bảo đảm tính công bằng đối với người sử dụng.

Ford Việt Nam nhận định xe bán tải hiện phải chịu mức thuế tiêu thụ đặc biệt ngày càng tiệm cận ôtô con, nhưng trong nhiều trường hợp vẫn bị hạn chế lưu thông tương tự xe tải.

Mặc dù Bộ Xây dựng trước đó đã tiếp nhận kiến nghị và giao Cục Đường bộ ban hành văn bản đề nghị các địa phương rà soát lại công tác tổ chức giao thông, tuy nhiên các hướng dẫn hiện hành vẫn chưa thể giải quyết triệt để vấn đề. Nguyên nhân xuất phát từ việc hệ thống văn bản pháp luật hiện vẫn thiếu các cơ sở pháp lý rõ ràng để xác định tiêu chí kỹ thuật riêng cho xe bán tải cabin kép khi điều phối giao thông. Thực trạng này dẫn đến việc nhiều địa phương vẫn có thể duy trì biện pháp hạn chế xe bán tải như đối với xe tải nặng, từ đó gây ra tâm lý e ngại cho người mua và tác động tiêu cực đến sức mua toàn thị trường.

Do ảnh hưởng từ các quy định cấm, dù dòng xe pickup cabin kép đang chiếm khoảng 70% thị phần tổng của Ford Việt Nam nhưng kết quả kinh doanh đã ghi nhận mức sụt giảm hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh nghiệp cảnh báo nếu tình trạng này kéo dài sẽ gây ảnh hưởng dây chuyền đến hoạt động sản xuất tại nhà máy, trực tiếp tác động đến việc làm của hàng nghìn người lao động và làm suy giảm nguồn thu ngân sách nhà nước.

Do ảnh hưởng từ các quy định cấm, dù dòng xe pickup cabin kép đang chiếm khoảng 70% thị phần tổng của Ford Việt Nam nhưng kết quả kinh doanh đã ghi nhận mức sụt giảm hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiện nay, nhiều mẫu xe bán tải phổ biến trên thị trường như Ford Ranger, Mitsubishi Triton hay Toyota Hilux đều thuộc nhóm pickup cabin kép và chịu tác động trực tiếp từ các quy định phân luồng giao thông hiện hành. Trong thời gian gần đây, một số đô thị lớn đã bắt đầu điều chỉnh chính sách theo hướng giảm hạn chế đối với xe bán tải.

Tại Hà Nội, UBND thành phố đã sửa đổi Quyết định 01 thông qua Quyết định 52, cho phép các loại xe pickup và xe bán tải được lưu thông 24/24 giờ trong nội đô, thay vì chỉ được hoạt động từ 21h hôm trước đến 6h sáng hôm sau như trước đây. Song song đó, thành phố cũng đang xây dựng dự thảo mới liên quan đến việc hạn chế xe tải vào khu vực nội đô theo hướng không áp dụng hạn chế với xe bán tải.

Dù vậy, trên thực tế, các mẫu pickup cabin kép hiện vẫn chịu ràng buộc bởi Thông tư 53/2024 và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2024. Theo các quy định này, xe bán tải cabin kép vẫn được xếp vào nhóm ôtô tải thông dụng, dẫn đến việc phải tuân thủ nhiều biển báo cấm hoặc hạn chế xe tải trong khu vực đô thị.