Vừa sạc vừa dùng điện thoại, sai lầm nhiều người hiểu nhầm

Vừa sạc vừa dùng điện thoại không hẳn làm hỏng pin, nhưng một số thói quen sai có thể khiến máy quá nhiệt và tăng nguy cơ mất an toàn.

Nhiều người có thói quen vừa cắm sạc vừa lướt mạng xã hội, trả lời tin nhắn hay xem video mà không quá bận tâm đến ảnh hưởng đối với thiết bị. Không ít ý kiến cho rằng hành động này sẽ khiến pin nhanh chai hoặc thậm chí gây cháy nổ.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, vấn đề không nằm ở việc sử dụng điện thoại trong lúc sạc mà chủ yếu đến từ lượng nhiệt phát sinh trong quá trình hoạt động. Với các mẫu smartphone hiện đại, hệ thống quản lý nguồn điện đã được cải tiến đáng kể, giúp thiết bị vừa sạc vừa vận hành ổn định nếu người dùng chỉ thực hiện các tác vụ thông thường. Vì vậy, thay vì quá lo lắng về việc "vừa sạc vừa dùng", người dùng nên quan tâm nhiều hơn đến cách sử dụng để bảo vệ pin và đảm bảo an toàn.

Trong điều kiện sử dụng bình thường, việc đọc tin tức, nhắn tin, lướt web hay kiểm tra email khi điện thoại đang sạc gần như không gây ảnh hưởng đáng kể đến tuổi thọ pin. Dù thời gian sạc có thể kéo dài hơn do một phần điện năng được dùng để duy trì hoạt động của thiết bị, điều đó không đồng nghĩa pin sẽ xuống cấp nhanh hơn.

Thậm chí, nhiều smartphone cao cấp hiện nay còn được trang bị công nghệ bypass charging (sạc nhánh), cho phép nguồn điện từ bộ sạc cấp trực tiếp cho hệ thống thay vì liên tục nạp vào pin. Giải pháp này giúp giảm lượng nhiệt sinh ra, hạn chế tình trạng pin phải vừa sạc vừa xả cùng lúc, từ đó góp phần kéo dài tuổi thọ của viên pin lithium-ion. Đây cũng là lý do ngày càng nhiều mẫu điện thoại gaming và flagship tích hợp công nghệ này để tối ưu trải nghiệm khi chơi game hoặc làm việc trong thời gian dài.

Smartphone hiện đại có thể vừa sạc vừa sử dụng, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là kiểm soát nhiệt độ của thiết bị.

Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ khác nếu người dùng thực hiện các tác vụ nặng trong lúc sạc. Chơi game đồ họa cao, chỉnh sửa video, livestream hoặc chạy nhiều ứng dụng cùng lúc khiến bộ xử lý phải hoạt động với cường độ lớn, đồng thời pin cũng liên tục nhận điện từ bộ sạc. Hai quá trình này kết hợp sẽ tạo ra lượng nhiệt cao hơn đáng kể so với sử dụng thông thường. Nhiệt độ tăng trong thời gian dài là một trong những nguyên nhân khiến pin lithium-ion lão hóa nhanh, làm giảm dung lượng và hiệu suất sau một thời gian sử dụng.

Không chỉ vậy, nếu điện thoại được đặt trên chăn, gối, nệm hoặc các bề mặt khó tản nhiệt, lượng nhiệt tích tụ sẽ càng lớn, làm tăng nguy cơ quá nhiệt và ảnh hưởng đến các linh kiện bên trong. Đây mới là điều mà các chuyên gia khuyến cáo người dùng cần tránh, thay vì chỉ tập trung vào việc có nên dùng điện thoại khi đang sạc hay không.

Bên cạnh yếu tố nhiệt độ, chất lượng phụ kiện sạc cũng đóng vai trò rất quan trọng đối với độ an toàn của thiết bị. Việc sử dụng bộ sạc, cáp sạc hoặc pin không rõ nguồn gốc có thể khiến dòng điện cung cấp không ổn định, làm tăng nguy cơ chập mạch, hỏng pin hoặc phát sinh sự cố trong quá trình sạc.

Ngoài điện thoại, chính củ sạc cũng có thể trở thành nguồn gây nguy hiểm nếu được cắm điện liên tục ở gần chăn, gối hay các vật liệu dễ cháy. Trong trường hợp linh kiện bên trong bộ sạc gặp trục trặc, nhiệt lượng phát sinh có thể dẫn đến hỏa hoạn. Vì vậy, người dùng nên ưu tiên sử dụng phụ kiện chính hãng hoặc đạt tiêu chuẩn an toàn, đồng thời rút sạc khi không còn nhu cầu sử dụng để giảm thiểu rủi ro.

Hạn chế chơi game hoặc chạy ứng dụng nặng khi đang sạc để tránh thiết bị quá nhiệt và ảnh hưởng đến tuổi thọ pin.

Để kéo dài tuổi thọ pin và sử dụng điện thoại an toàn hơn, các chuyên gia khuyến nghị nên sạc thiết bị ở nơi thông thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp và không đặt trên các bề mặt giữ nhiệt. Nếu cần sử dụng trong lúc sạc, hãy ưu tiên các tác vụ nhẹ như nhắn tin, đọc báo hoặc lướt web thay vì chơi game hay chỉnh sửa video.

Đồng thời, cần theo dõi tình trạng pin và ngừng sử dụng ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường như pin phồng, máy nóng lên quá mức, có mùi khét hoặc bộ sạc hoạt động không ổn định. Có thể thấy, bản thân việc vừa sạc vừa sử dụng điện thoại không phải là "thủ phạm" khiến pin nhanh hỏng như nhiều người vẫn nghĩ. Điều quyết định nằm ở cách sử dụng, chất lượng phụ kiện và khả năng kiểm soát nhiệt độ của thiết bị trong suốt quá trình sạc.