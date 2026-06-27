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Số hóa - Xe

Xe phổ thông của Ford ít lỗi nhất - uy tín hơn cả xe Nhật, Hàn

Dù từng là "vua triệu hồi" thời gần đây, nhưng Ford đã bất ngờ bứt phá dẫn đầu nhóm xe phổ thông về chất lượng ban đầu theo báo cáo 2026 của J.D. Power.

Thảo Nguyễn
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Hãng xe Ford từng đứng đầu danh sách triệu hồi với 153 chiến dịch trong năm ngoái. Tính đến thời điểm hiện tại của năm 2026, tình hình có phần cải thiện khi hãng đưa ra 51 lệnh triệu hồi, con số này vẫn cao hơn đáng kể so với Stellantis (19), GM (17) và Toyota (15).

Tuy nhiên, Ford vừa đón nhận tin vui lớn khi trở thành thương hiệu xe phổ thông có xếp hạng cao nhất trong nghiên cứu chất lượng ban đầu mới nhất của J.D. Power. Số lỗi ghi nhận trên xe Ford là 152 lỗi trên 100 xe (PP100), vượt qua các đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Nissan (156) và Buick (162). Bên cạnh đó, ba dòng xe Mustang, F-150 và F-Series Super Duty cũng dẫn đầu các phân khúc tương ứng.

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Xe phổ thông của Ford ít lỗi nhất - uy tín hơn cả xe Nhật, Hàn.

Đại diện hãng xe cho biết kết quả này là quả ngọt của hành trình nỗ lực suốt 16 năm qua. So với năm ngoái, số lỗi trên xe Ford đã giảm tới 41 lỗi trên 100 xe. Thương hiệu xe sang thuộc tập đoàn Ford là Lincoln cũng tăng hai bậc để đứng vị trí thứ sáu trong nhóm xe cao cấp.

Thành công này đến từ việc tập trung cải tiến hệ thống thông tin giải trí, kết nối các đội ngũ nội bộ và hợp tác sớm với các nhà cung cấp để giảm thiểu lỗi phát sinh ngay từ giai đoạn ra mắt sản phẩm. Giám đốc điều hành Jim Farley phát biểu đầy tự hào rằng nhiều người từng hoài nghi khả năng cạnh tranh toàn cầu về chất lượng của một công ty Mỹ sở hữu lực lượng lao động nội địa khổng lồ. Kết quả hiện tại cho thấy hãng không chỉ giữ vững bản sắc Mỹ mà còn thiết lập tiêu chuẩn vàng mới về chất lượng xe.

Porsche giành vị trí quán quân toàn thị trường với tỷ lệ 138 lỗi trên 100 xe. Dòng xe huyền thoại Porsche 911 được vinh danh là mẫu xe có chất lượng ban đầu tốt nhất toàn ngành, đồng thời đánh bại Chevrolet Corvette ở phân khúc xe thể thao cao cấp. Ông Timo Resch, Giám đốc điều hành Porsche Bắc Mỹ, nhận định giải thưởng chứng minh sự tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất mà các kỹ sư dành cho mỗi sản phẩm.

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Trái với những hoài nghi về chất lượng sản phẩm, Ford vừa ghi dấu mốc đáng chú ý khi dẫn đầu nhóm xe phổ thông ít lỗi nhất trong nghiên cứu của J.D. Power.

Bảng xếp hạng năm nay chứng kiến nhiều sự thay đổi đáng chú ý. Thương hiệu Genesis thăng tiến mạnh mẽ khi vươn lên vị trí thứ hai với 151 lỗi trên 100 xe, cải thiện lớn so với vị trí thứ mười (183 lỗi) của năm ngoái. Ngược lại, Lexus rơi từ vị trí dẫn đầu xuống thứ tư. Land Rover ghi nhận mức tiến bộ khi vượt qua mức trung bình của ngành với 173 lỗi trên 100 xe, giảm từ mức 208 lỗi trong năm trước.

Ở nhóm cuối bảng, Audi có sự cải thiện nhẹ khi giảm số lỗi từ mức nghiêm trọng 269 của năm 2025 xuống còn 225 lỗi năm nay, giúp hãng tăng ba bậc. Vị trí cuối bảng thuộc về Infiniti với 235 lỗi trên 100 xe, giảm nhẹ so với mức 242 lỗi của năm ngoái. Thứ hạng của thương hiệu này được dự báo sẽ cải thiện tốt hơn sau khi khai tử hai dòng xe cũ là QX50 và QX55.

Nhiều mẫu xe khác cũng được vinh danh nhờ chất lượng vượt trội. Ở nhóm xe con, các vị trí dẫn đầu thuộc về Kia K4, Hyundai Sonata, Cadillac CT4 cùng các dòng 2-Series, 5-Series và 8-Series của BMW.

Đối với phân khúc xe đa dụng và SUV phổ thông, những cái tên xuất sắc nhất bao gồm Nissan Rogue, Chevrolet Blazer, Hyundai Venue và Subaru Ascent. Chevrolet Tahoe và Toyota Sequoia cùng chia nhau vị trí dẫn đầu phân khúc SUV cỡ lớn.

Trong nhóm SUV hạng sang, Cadillac XT5, Lexus NX cùng bộ ba BMW X2, X6 và X7 đạt điểm số cao nhất. Kia Carnival dẫn đầu phân khúc xe MPV, còn Hyundai Santa Cruz được xếp hạng cao nhất ở nhóm xe bán tải cỡ trung.

Nghiên cứu IQS của J.D. Power được thực hiện dựa trên phản hồi của người dùng trong 90 ngày đầu sở hữu xe, tập trung vào các lỗi và vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng thực tế.

Kết quả năm 2026 cho thấy chất lượng xe mới trên toàn thị trường tiếp tục được cải thiện khi số lỗi trung bình giảm từ 192 xuống còn 175 lỗi trên mỗi 100 xe. Có tới 9 trong số 10 hạng mục đánh giá ghi nhận mức cải thiện so với năm trước.
Theo J.D. Power, khái niệm về chất lượng xe cũng đang thay đổi khi người dùng ngày càng quan tâm nhiều hơn đến trải nghiệm sử dụng hằng ngày thay vì chỉ tập trung vào độ bền cơ khí. Một ví dụ là thiết kế khay để cốc, vốn được cải thiện về vị trí bố trí cũng như khả năng chứa nhiều kích cỡ chai nước khác nhau, góp phần giảm đáng kể số lượng phản ánh từ khách hàng.

Ngược lại, hệ thống thông tin giải trí tiếp tục là hạng mục phát sinh nhiều vấn đề nhất. Các lỗi liên quan đến kết nối Apple CarPlay và Android Auto khiến tỷ lệ lỗi tăng thêm khoảng 1,4 lỗi trên mỗi 100 xe. Dù nguyên nhân không hoàn toàn xuất phát từ các hãng xe, đây vẫn là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của người dùng và điểm số chất lượng của các mẫu xe hiện đại.

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