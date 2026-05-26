Toyota Fortuner 2027 hứa hẹn sẽ "lột xác" ấn tượng, quyết đấu Ford Everest.

Toyota Fortuner 2027 mới được cho là sẽ chính thức ra mắt toàn cầu vào cuối năm nay. Những nguyên mẫu thử nghiệm của mẫu SUV này đã xuất hiện trên đường thử.

Video: Hé lộ mẫu xe SUV Toyota Fortuner 2027 mới.

Theo giới quan sát, tiến độ phát triển nhanh cho thấy Toyota nhiều khả năng sẽ sớm giới thiệu Fortuner hoàn toàn mới trước khi mở bán tại các thị trường trọng điểm. Một trong những thay đổi lớn nhất trên Fortuner mới được cho là nằm ở khoang nội thất.

Nhiều nguồn tin cho biết mẫu SUV này có thể được trang bị hai màn hình 12,3 inch gồm màn hình giải trí trung tâm và bảng đồng hồ kỹ thuật số phía sau vô-lăng. Bên cạnh đó là hàng loạt công nghệ hiện đại như kết nối xe thông minh, cập nhật phần mềm qua mạng OTA, cửa sổ trời toàn cảnh, camera 360 độ cùng gói hỗ trợ lái ADAS đầy đủ hơn.

Đây được xem là bước nâng cấp quan trọng trong bối cảnh nhiều đối thủ trong phân khúc SUV 7 chỗ đã dần cải thiện mạnh về công nghệ và trang bị trong những năm gần đây. Ở nền tảng vận hành, Fortuner thế hệ mới nhiều khả năng sẽ chuyển sang sử dụng khung gầm TNGA-F dạng body-on-frame của Toyota - nền tảng hiện đã xuất hiện trên Hilux thế hệ mới toàn cầu.

Việc áp dụng kiến trúc mới được kỳ vọng sẽ giúp xe cải thiện độ cứng thân xe, chất lượng vận hành và khả năng off-road nhưng vẫn duy trì sự bền bỉ vốn là yếu tố làm nên danh tiếng của Fortuner suốt nhiều năm qua. Theo các hình ảnh xe chạy thử, thiết kế ngoại thất của Fortuner mới cũng sẽ thay đổi đáng kể. Phần đầu xe dự kiến sở hữu cụm đèn LED mảnh hơn, lưới tản nhiệt mở rộng cùng cản trước thể thao hơn so với thiết kế vuông vức hiện tại.

Trong khi đó, thân xe vẫn giữ phong cách SUV cơ bắp quen thuộc nhưng được bổ sung các đường gân sắc nét hơn, bộ mâm thiết kế mới và phần cột xe tinh chỉnh lại. Phía sau xe nhiều khả năng sẽ xuất hiện dải đèn LED kéo dài toàn chiều rộng đuôi xe cùng dòng chữ “FORTUNER” đặt giữa cửa hậu - phong cách thiết kế đang được Toyota áp dụng trên nhiều mẫu SUV thế hệ mới toàn cầu.

Ngoài ra, Toyota cũng được cho là sẽ bổ sung hệ truyền động hybrid cho Fortuner mới tại một số thị trường quốc tế, tiếp nối chiến lược điện hóa mà hãng đang triển khai trên Innova HyCross hay Urban Cruiser Hyryder. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ phiên bản hybrid có xuất hiện ngay từ thời điểm ra mắt hay không, bởi điều này còn phụ thuộc vào chiến lược giá bán cũng như nhu cầu thực tế tại từng thị trường.