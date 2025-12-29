Thời tiết ngày 29/12 Bắc Bộ trời rét, có nơi rét đậm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 29/12, thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa rào vài nơi, lượng mưa không lớn. Phía Bắc khu vực này trời rét, nền nhiệt thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Các khu vực còn lại trên cả nước, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ban ngày trời nắng. Trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh, hạn chế trú mưa dưới cây to, cột điện hoặc các công trình không bảo đảm an toàn.

Miền Bắc rét cả ngày. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 24 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, phía Bắc sáng sớm có nơi có sương mù. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất Miền Đông 20-23 độ C, miền Tây 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TP HCM có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.