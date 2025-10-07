Xe khách nát đầu sau va chạm với xe đầu kéo trên cao tốc

Đang lưu thông trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, xe khách giường nằm bất ngờ xảy ra va chạm với xe đầu kéo, khiến 2 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Khoảng 13h30' ngày 7/10, tại Km530+100 cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, thuộc địa bàn xã Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh), xe ô tô khách giường nằm loại 24 chỗ mang BKS 34F - 008.xx lưu thông theo hướng Bắc – Nam xảy ra va chạm với xe đầu kéo mang BKS 88C - 061.xx kéo theo rơ-móoc mang BKS 88R - 015.xx, lưu thông cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe khách giường nằm hư hỏng nặng, kính chắn gió và đèn xe bị vỡ, 1 người bị thương.

Vụ tai nạn khiến giao thông bị ách tắc 1 làn xe, đơn vị chức năng đã phân làn các phương tiện di chuyển xuống nút giao Cẩm Quan.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

