Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Xe khách nát đầu sau va chạm với xe đầu kéo trên cao tốc

Đang lưu thông trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, xe khách giường nằm bất ngờ xảy ra va chạm với xe đầu kéo, khiến 2 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Hạo Nhiên

Khoảng 13h30' ngày 7/10, tại Km530+100 cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, thuộc địa bàn xã Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh), xe ô tô khách giường nằm loại 24 chỗ mang BKS 34F - 008.xx lưu thông theo hướng Bắc – Nam xảy ra va chạm với xe đầu kéo mang BKS 88C - 061.xx kéo theo rơ-móoc mang BKS 88R - 015.xx, lưu thông cùng chiều.

image.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe khách giường nằm hư hỏng nặng, kính chắn gió và đèn xe bị vỡ, 1 người bị thương.

Vụ tai nạn khiến giao thông bị ách tắc 1 làn xe, đơn vị chức năng đã phân làn các phương tiện di chuyển xuống nút giao Cẩm Quan.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng tại chợ Tân Long, xã Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị sáng 17/9:

#Tai nạn #giao thông #Hà Tĩnh #Vũng Áng #Hàm Nghi #xe khách

Bài liên quan

Xã hội

Diễn biến mới vụ tai nạn khiến 3 người tử vong ở Quảng Trị

Trước khi lao vào khu vực chợ Tân Long (Quảng Trị) khiến nhiều người thương vong, tài xế từng phát hiện phanh xe tải không hoạt động…

Ngày 26/9, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc họp đánh giá nguyên nhân và triển khai giải pháp khắc phục sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại ngã ba chợ Tân Long (xã Lao Bảo) khiến 3 người chết, 9 người bị thương.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Quảng Trị, vào khoảng 7h46 ngày 17/9, xe tải BKS 37C-587.xx do ông Trần Minh Hoàng (52 tuổi, ngụ TP HCM) điều khiển trên Quốc lộ 9 theo hướng Khe Sanh - Lao Bảo, khi đến khu vực ngã ba chợ Tân Long thì xảy ra vụ tai nạn nêu trên.

Xem chi tiết

Video

Tài xế xe buýt chuyển làn ở vạch liền, tạt đầu ô tô suýt gây tai nạn

Mặc dù ở đoạn đường có kẻ vạch liền, tài xế vẫn cho xe buýt chuyển làn, tạt ngang đầu ô tô chạy cùng chiều suýt xảy ra tai nạn.

Ngày 19/9, một đoạn clip dài hơn 30 giây lan truyền trên mạng xã hội Facebook ghi lại cảnh xe buýt chạy ẩu, suýt gây tai nạn cho người đi đường.

Clip xe buýt chuyển làn bất ngờ ở đoạn đường kẻ vạch liền.
Xem chi tiết

Xã hội

Công an điều tra vụ tài xế xe bán tải rời khỏi hiện trường sau tai nạn

Sáng 28/9, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ TNGT nghiêm trọng khiến anh P.V.T. (SN 1986, trú tại phường Hội Phú) tử vong tại chỗ.

Tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 3h sáng 28/9 tại Km1603 trên đường Hồ Chí Minh. Tài xế ô tô bán tải gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường sau khi va chạm với xe máy đi cùng chiều khiến nạn nhân tử vong.

hien-truong-vu-tai-nan.jpg
Hiện trường vụ tai nạn giao thông (Ảnh: H.Đại)
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới