Diễn biến mới vụ tai nạn khiến 3 người tử vong ở Quảng Trị

Trước khi lao vào khu vực chợ Tân Long (Quảng Trị) khiến nhiều người thương vong, tài xế từng phát hiện phanh xe tải không hoạt động…

Ngày 26/9, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc họp đánh giá nguyên nhân và triển khai giải pháp khắc phục sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại ngã ba chợ Tân Long (xã Lao Bảo) khiến 3 người chết, 9 người bị thương.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Quảng Trị, vào khoảng 7h46 ngày 17/9, xe tải BKS 37C-587.xx do ông Trần Minh Hoàng (52 tuổi, ngụ TP HCM) điều khiển trên Quốc lộ 9 theo hướng Khe Sanh - Lao Bảo, khi đến khu vực ngã ba chợ Tân Long thì xảy ra vụ tai nạn nêu trên.

Cụ thể, khi tài xế xe tải này di chuyển đến km 74 Quốc lộ 9 thì phát hiện có tín hiệu đèn đỏ nên đã đạp phanh, tuy nhiên phanh không hoạt động.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngay sau đó, tài xế này lái qua phần đường bên trái. Tại đây, phát hiện phía trước có một xe ô tô đang dừng ở phần đường ngược chiều nên tiếp tục đánh lái qua trái, lao vào khu vực ngã 3 giao giữa Quốc lộ 9 và tuyến ĐT-586. Xe tải này sau đó đã va chạm vào một số xe máy chở chuối và người, chỉ dừng lại khi lao vào khu vực chợ Tân Long.

Theo lời khai của tài xế, khoảng 3h ngày 17/9 (hơn 5 giờ trước khi vụ tai nạn xảy ra), ông Hoàng cảm nhận hệ thống phanh không hoạt động nên đã báo cáo sự cố cho người điều phối của công ty.

Sau khi trao đổi, ông Hoàng dự kiến sẽ đi tìm garage gần nhất để tìm cách khắc phục. Khi đến một cửa hàng xăng dầu (khu vực TP Đà Nẵng), ông dùng nước tưới vào hệ thống lốp để phanh nguội lại nhằm khắc phục hư hỏng.

Tưới nước xong thì phanh xe hoạt động được, ông Hoàng thông báo lại công ty đã tạm khắc phục xong. Sau đó, ông lái xe tải trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn rồi theo Quốc lộ 9 hướng lên xã Lao Bảo và khi đến địa điểm nêu trên thì xảy ra vụ tai nạn.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ.

