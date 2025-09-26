Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Diễn biến mới vụ tai nạn khiến 3 người tử vong ở Quảng Trị

Trước khi lao vào khu vực chợ Tân Long (Quảng Trị) khiến nhiều người thương vong, tài xế từng phát hiện phanh xe tải không hoạt động…

Hạo Nhiên

Ngày 26/9, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc họp đánh giá nguyên nhân và triển khai giải pháp khắc phục sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại ngã ba chợ Tân Long (xã Lao Bảo) khiến 3 người chết, 9 người bị thương.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Quảng Trị, vào khoảng 7h46 ngày 17/9, xe tải BKS 37C-587.xx do ông Trần Minh Hoàng (52 tuổi, ngụ TP HCM) điều khiển trên Quốc lộ 9 theo hướng Khe Sanh - Lao Bảo, khi đến khu vực ngã ba chợ Tân Long thì xảy ra vụ tai nạn nêu trên.

Cụ thể, khi tài xế xe tải này di chuyển đến km 74 Quốc lộ 9 thì phát hiện có tín hiệu đèn đỏ nên đã đạp phanh, tuy nhiên phanh không hoạt động.

img-1717-1068x712.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Ngay sau đó, tài xế này lái qua phần đường bên trái. Tại đây, phát hiện phía trước có một xe ô tô đang dừng ở phần đường ngược chiều nên tiếp tục đánh lái qua trái, lao vào khu vực ngã 3 giao giữa Quốc lộ 9 và tuyến ĐT-586. Xe tải này sau đó đã va chạm vào một số xe máy chở chuối và người, chỉ dừng lại khi lao vào khu vực chợ Tân Long.

Theo lời khai của tài xế, khoảng 3h ngày 17/9 (hơn 5 giờ trước khi vụ tai nạn xảy ra), ông Hoàng cảm nhận hệ thống phanh không hoạt động nên đã báo cáo sự cố cho người điều phối của công ty.

Sau khi trao đổi, ông Hoàng dự kiến sẽ đi tìm garage gần nhất để tìm cách khắc phục. Khi đến một cửa hàng xăng dầu (khu vực TP Đà Nẵng), ông dùng nước tưới vào hệ thống lốp để phanh nguội lại nhằm khắc phục hư hỏng.

Tưới nước xong thì phanh xe hoạt động được, ông Hoàng thông báo lại công ty đã tạm khắc phục xong. Sau đó, ông lái xe tải trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn rồi theo Quốc lộ 9 hướng lên xã Lao Bảo và khi đến địa điểm nêu trên thì xảy ra vụ tai nạn.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng tại chợ Tân Long, xã Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị sáng 17/9:

#Tia nạn #giao thông #nghiêm trọng #Quảng Trị #tử vong #Công an

Bài liên quan

Xã hội

Thông tin mới nhất vụ tai nạn khiến nhiều người thương vong ở Quảng Trị

Trước khi lao vào khu vực chợ Tân Long (xã Lao Bảo) làm 12 người thương vong, chiếc xe tải bị mất phanh, tài xế không thể kiểm soát tốc độ.

Chiều 17/9, Công an xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) đã công bố lời khai ban đầu của tài xế trong vụ xe tải lao vào chợ Tân Long (xã Lao Bảo) làm 12 người thương vong.

Tại cơ quan công an, tài xế Trần Minh H. (SN 1973, trú xã Hóc Môn, TP HCM) khai nhận, ở thời điểm xảy ra vụ việc, anh H. điều khiển xe tải mang BKS: 37C-587.63 chở theo anh Võ Nhật T. (SN 1977, trú xã Tân An, tỉnh Đồng Nai) chạy trên quốc lộ 9 hướng Khe Sanh – Lao Bảo.

Xem chi tiết

Xã hội

Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn khiến nhiều người thương vong ở Quảng Trị

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ở khu vực chợ Tân Long (Quảng Trị) làm 12 người thương vong, nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe tải mất phanh.

Chiều 17/9, UBND xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị đã có thông tin chính thức liên quan vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại khu vực chợ Tân Long.

image.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.
Xem chi tiết

Xã hội

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Quảng Trị, người đàn ông tử vong tại chỗ

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên Tỉnh lộ 586, đoạn quan xã Lìa (Quảng Trị), khiến người đàn ông tử vong.

Ngày 17/7, thông tin từ UBND xã Lìa (Quảng Trị) cho biết, trên tuyến Tỉnh lộ 586 qua địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn, khiến một người đàn ông tử vong.

Trước đó, vào khoảng 13h30 ngày 17/7, ông H.V.R. (SN 1976, trú tại thôn A Môr, xã Lìa) điều khiển xe máy mang BKS 74H1-154.xx chở theo vợ lưu thông trên tuyến Tỉnh lộ 586 theo hướng từ xã Lìa ra Quốc lộ 9.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới