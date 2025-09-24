Hà Nội

Xã hội

Tai nạn liên hoàn trên phố Tôn Đức Thắng, 4 người bị thương

Trên đường Tôn Đức Thắng, TP Hà Nội đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 2 ô tô và 3 xe máy, khiến 4 người bị thương.

Gia Đạt

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h15 ngày 24/9, tại đường Tôn Đức Thắng (phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 2 ô tô và 3 xe máy, khiến 4 người bị thương.

tai-nan-20242585.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết: "Sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 3 cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng bảo vệ, khám nghiệm hiện trường. Sơ bộ ban đầu có 4 nạn nhân bị thương".

Theo nhân chứng tại hiện trường, vào thời gian trên, ô tô BKS 30G-524.xx đang lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng (đoạn gần ngõ Thịnh Hào 3, phường Ô Chợ Dừa) thì tông vào ô tô BKS 30E-858.xx đang lưu thông cùng chiều. Chưa dừng lại, ô tô con 30G-524.xx còn va chạm với 3 xe máy khác.

Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe khắp mặt đường, nhiều người dân tập trung đứng xem vụ việc khiến giao thông ùn ứ. 5 phương tiện bị hư hỏng sau vụ va chạm liên hoàn.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Xe khách va chạm ô tô đầu kéo khiến nhiều người tử vong

Nguồn: ĐTHĐT.
