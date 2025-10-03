Hà Nội

Xã hội

Khởi tố, bắt giam cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Thuận

Ông Đinh Thế Hùng bị bắt do liên quan sai phạm trong 53 gói thầu mua sắm vật tư, kit xét nghiệm phòng dịch với kinh phí hơn 198 tỷ đồng.

Bảo Giang

Ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Đinh Thế Hùng, nguyên Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Bình Thuận. Quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

unnamed.jpg
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận (cũ).

Theo hồ sơ, trong 2 năm 2020–2021, CDC Bình Thuận đã thực hiện 53 gói thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm và bộ kit xét nghiệm phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 với tổng kinh phí hơn 198 tỷ đồng. Các gói thầu đều sử dụng nguồn vốn ngân sách và kinh phí vận động, triển khai theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Tháng 5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cũ đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và CDC Bình Thuận.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục thụ lý, mở rộng điều tra để làm rõ các sai phạm.

