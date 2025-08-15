Hà Nội

Xã hội

Xe container bị lật khi đổ đèo, tài xế may mắn thoát nạn

Khi đang đổ đèo đoạn qua xã Đông Giang (Lâm Đồng), xe container chở khoảng 18 tấn sầu riêng bất ngờ bị lật nghiêng.

Hạo Nhiên

Khoảng 11h30 ngày 15/8, xe đầu kéo mang BKS 77C-150.95 lưu thông từ hướng hồ Đa Mi về quốc lộ 28. Khi xe đổ đèo đến km19 qua xã Đông Giang (Lâm Đồng) thì bất ngờ bị lật nghiêng.

z6909292741343-fc67409970791b0f57886bdc1561576f.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hữu Phúc.

Tại hiện trường, phần rơ-moóc đông lạnh nằm trong lề, đầu kéo chắn một phần đường. May mắn, vụ việc không gây thương vong về người.

Được biết, chiếc đầu kéo này đang chở khoảng 18 tấn sầu riêng.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông, đồng thời phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

>>> Mời độc giả xem thêm video Hành vi bất thường của tài xế ô tô trước khi gây ra vụ đâm liên hoàn ở Hà Nội:

Xã hội

Tai nạn trên đèo Mang Yang, xe đầu kéo bốc cháy dữ dội

Chiều 14/8, Đội CSGT số 3 (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, đang có mặt để điều tiết giao thông tại hiện trường vụ tai nạn khiến 2 xe bị lật, 1 xe bị bốc cháy.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 15h cùng ngày tại Km 110+400 m trên QL 19, đoạn qua đèo Mang Yang, thuộc địa phận xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai

t3.jpg
Vụ va chạm làm 2 xe đều lật về 1 phía, hàng hóa vương vãi ra đường, khiến giao thông bị ùn tắc cục bộ. Rất may vụ tai nạn giao thông không gây thiệt hại về người. Ảnh Duy Hải
Xem chi tiết

Xã hội

Gây tai nạn chết người, tài xế Lexus hơn 1 năm không trình báo

Khi biết thông tin phát hiện thi thể của cháu L tại hiện trường vụ tai nạn, do sợ hãi, tài xế Lexus đã không đến cơ quan Công an trình báo.

Tòa án nhân dân khu vực 12 – Hải Phòng vừa mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Đào Xuân Định (SN 1981 trú tại thôn Ngọc Tân, xã Đường An, thành phố Hải Phòng) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đào Xuân Định 12 tháng tù giam về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Xem chi tiết

Xã hội

Cán bộ uống rượu gây tai nạn giao thông, chế tài đủ răn đe?

Nhiều vụ cán bộ uống rượu gây tai nạn nghiêm trọng, đặt câu hỏi về hiệu quả chế tài và biện pháp phòng ngừa để đảm bảo an toàn giao thông.

Thời gian qua, xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn, đáng chú ý tài xế gây tai nạn là những cán bộ đã uống rượu bia nhưng vẫn cầm lái.

uống rượu bia gây tai nạn nghiêm trọng

Xem chi tiết

