Xe container bị lật khi đổ đèo, tài xế may mắn thoát nạn

Khi đang đổ đèo đoạn qua xã Đông Giang (Lâm Đồng), xe container chở khoảng 18 tấn sầu riêng bất ngờ bị lật nghiêng.

Khoảng 11h30 ngày 15/8, xe đầu kéo mang BKS 77C-150.95 lưu thông từ hướng hồ Đa Mi về quốc lộ 28. Khi xe đổ đèo đến km19 qua xã Đông Giang (Lâm Đồng) thì bất ngờ bị lật nghiêng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hữu Phúc.

Tại hiện trường, phần rơ-moóc đông lạnh nằm trong lề, đầu kéo chắn một phần đường. May mắn, vụ việc không gây thương vong về người.

Được biết, chiếc đầu kéo này đang chở khoảng 18 tấn sầu riêng.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông, đồng thời phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

