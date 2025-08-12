Cán bộ uống rượu gây tai nạn giao thông, chế tài đủ răn đe?

Nhiều vụ cán bộ uống rượu gây tai nạn nghiêm trọng, đặt câu hỏi về hiệu quả chế tài và biện pháp phòng ngừa để đảm bảo an toàn giao thông.

Thời gian qua, xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn, đáng chú ý tài xế gây tai nạn là những cán bộ đã uống rượu bia nhưng vẫn cầm lái.

uống rượu bia gây tai nạn nghiêm trọng

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, khoảng 20h30 ngày 11/8, tại nhà văn hóa thôn Làng Chạng, xã Phong Dụ Thượng, tỉnh Lào Cai đang diễn ra chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, thu hút đông đảo người dân tham dự.

Khi chương trình đang diễn ra, ông Lò Văn M, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã điều khiển ô tô Toyota Fortuner biển xanh 21C-1927 từ Nhà hàng Nam Phong tới dự.

Khi vào khu vực sân nhà văn hóa, chiếc xe bất ngờ lao vào đám đông, tông trúng nhóm trẻ em và người dân đang đứng xem.

Tài xế lùi xe trong nhà văn hoá khiến cháu bé tử vong

Vụ việc khiến cháu Phạm Duy Khánh (6 tuổi) tử vong tại chỗ, 11 người khác bị thương. Trong đó, 5 trường hợp bị thương nặng đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai, gồm các ca chấn thương cột sống, gãy xương sườn, đa chấn thương và gãy xương đùi.

Các nạn nhân còn lại bị bỏng nhẹ, tổn thương phần mềm, đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Văn Yên, sức khỏe bước đầu ổn định.

Kết quả kiểm tra xác định ông M có nồng độ cồn 0,286 mg/lít khí thở và đã không làm chủ tay lái.

Tại Quảng Ninh, vào khoảng 18h ngày 6/8 mới đây, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư (Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh) lái xe gây tai nạn giao thông liên hoàn được xác định vi phạm nồng độ cồn.

Theo đó, ông Lương Tiến Cường, Phó giám đốc Trung tâm dịch vụ hỗ trợ đầu tư (trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh) điều khiển ô tô biển kiểm soát 14A-258.xx di chuyển trên Quốc lộ 18. Khi đến đoạn phường Hà Tu, xe bất ngờ đâm liên tiếp vào 3 ô tô và 1 xe máy đang lưu thông cùng chiều.

Vụ va chạm khiến túi khí của xe bung ra. Rất may không có thương vong về người, tuy nhiên nhiều phương tiện bị hư hỏng đáng kể.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông số 2 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ninh) đã có mặt để giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, tài xế tiếp tục bất hợp tác trong nhiều giờ liền, gây khó khăn cho công tác xử lý.

Sau quá trình vận động, thuyết phục, lái xe đã đồng ý kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả lái xe vi phạm ở mức rất cao: 0,8mg/lít khí thở – vượt xa ngưỡng tối đa theo quy định.

Tại Bắc Ninh, khoảng 21h ngày 26/6, Trung tá Hồ Sỹ Phong lái ô tô 4 chỗ trên đường Bình Than, TP Bắc Ninh, tông vào xe máy chở hai cô gái đi cùng chiều, kéo lê hơn 5 m. Ô tô tiếp tục lao lên phía trước, đâm trúng 9 xe máy, xe đạp điện đang đỗ trước quán nhậu và chỉ dừng lại khi va vào cột điện và xe bán tải.

Hai nạn nhân nằm bất động, được đưa đi cấp cứu. 9 phương tiện hư hỏng nặng, ô tô 4 chỗ vỡ nát phần đầu, bung túi khí.

Công an tỉnh Bắc Ninh xác định ông Phong đã vi phạm nghiêm trọng quy định khi tham gia giao thông, có nồng độ cồn 0,435 mg/l khí thở tại thời điểm kiểm tra.

Căn cứ hành vi, mức độ sai phạm, giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh quyết định cách chức đội trưởng đối với Trung tá Hồ Sỹ Phong, cán bộ đang công tác tại Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và tiếp tục tạm đình chỉ công tác đối với ông Phong để điều tra, xác minh, xử lý vụ việc.

cấm uống rượu bia có đủ răn đe?

Ngay trong sáng 12/8, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trần Huy Tuấn đã ký công điện về việc tăng cường chấn chỉnh việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông và quy định cấm sử dụng rượu, bia đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Tại Quảng Ninh, nhiều năm nay, địa phương này cũng đã có quy định về việc cấm bộ, chức năng, chức năng rượu, bia trước và trong giờ làm việc.

Lãnh đạo tỉnh luôn yêu cầu Chủ tịch UBND các địa phương, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành gương mẫu thực hiện, đồng thời quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý không được uống rượu, bia vào buổi sáng, buổi trưa và trong giờ làm việc của các ngày làm việc. Đối với các hội nghị, các cuộc họp của các cơ quan, đơn vị không tổ chức uống rượu, bia để không làm ảnh hưởng đến công việc.

Đối với ngành Công an, Bộ Công an cũng luôn yêu cầu cán bộ công an không uống rượu, bia và chất có cồn trước, trong giờ làm việc, cả vào bữa ăn giữa ca trong ngày làm việc, ngày trực. Công an cũng không được uống rượu bia say "trong mọi trường hợp, mọi lúc, mọi nơi"...

Tuy nhiên, trong thực tế, một số cán bộ vẫn thường bỏ qua những quy định về việc cấm uống rượu bia, thậm chí chủ quan trong việc đã có nồng độ cồn trong người, nhưng vẫn điều khiển phương tiện giao thông. Có thể hiểu, những cán bộ này một phần vì nể nang trong sinh hoạt cá nhân, nhưng phần hơn vẫn là sự cố chấp và liều lĩnh, không tuân thủ các quy định của pháp luật, nhất là quy tắc cơ quan dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Việc yêu cầu không được uống rượu trước, trong khi làm việc còn nhằm mục đích “thức tỉnh” cán bộ, công chức, viên chức trong việc hiểu rõ trách nhiệm của mình trong thực thi công vụ, phụng sự đất nước. Do đó, cần lắm sự nghiêm minh của pháp luật được thực thi và sự cứng rắn, quyết tâm chỉ đạo, xử lý của cơ quan nơi các cán bộ công tác.

