Vợ Cường đô la “lái cứng” tại Car Passion 2019

Tương tự Car Passion 2018, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô La) được tháp tùng bởi vợ sắp cưới - cựu người mẫu Đàm Thu Trang ở hành trình năm nay. Khác với đa số vợ hoặc người yêu của các thành viên khác, Đàm Thu Trang còn tự mình cầm lái siêu xe Audi R8 V10 Plus của chồng sắp cưới. Ảnh: Đàm Thu Trang. Đàm Thu Trang lái siêu xe của Cường Đô La ở Car Passion năm nay. Ở chặng đầu từ Hà Nội đi Hạ Long và ở khu vực Tuần Châu, Đàm Thu Trang thường xuyên lái chính theo yêu cầu của Cường Đô La. Ảnh: Huy Bách. Đến chặng thứ 2 từ Hạ Long đi Mộc Châu vào sáng 16/6, cô cũng thường xuyên được lái chính trên đoạn đường khá dài, bao gồm đường bằng phẳng và các đoạn đèo dốc từ Hạ Long đến Mộc Châu. Ảnh: Hoàng Đông. Dù là tay lái nữ duy nhất trong đoàn, Đàm Thu Trang không hề lép vế so với cánh mày râu. Trong suốt đoạn đường cầm lái, Đàm Thu Trang xử lý chính xác tình huống, dù có một số đoạn đường chất lượng không tốt. Ảnh: Hoàng Đông. Có thể đánh giá trình độ lái xe của Đàm Thu Trang thuộc dạng khá "cứng". Cựu người mẫu từng cầm lái khá nhiều siêu xe của Cường Đô La, tiêu biểu là Ferrari 488 GTB. Trước Car Passion 2019, cặp đôi này đã thực hiện hành trình xuyên Việt từ Sài Gòn đến Lạng Sơn trên 2 chiếc Porsche. Ảnh: Nguyen Quoc Cuong. Tại Car Passion 2019, Cường Đô La và Đàm Thu Trang điều khiển Audi R8 V10 Plus. Siêu xe được khoác bộ decal hoàn toàn mới thay cho nước sơn đen nguyên bản. Theo doanh nhân này, toàn bộ công đoạn từ thiết kế cho đến thi công đều được thực hiện bởi đội ngũ đến từ Tây Ban Nha. Audi R8 V10 Plus sở hữu động cơ hút khí tự nhiên V10 5.2L, sản sinh công suất 610 mã lực và mô-men xoắn 560 Nm, có thể tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 3,2 giây. Ảnh: Huy Bách. Việc doanh nhân Nguyễn Quốc Cường sử dụng chiếc Audi R8 V10 Plus cho hành trình Car Passion năm nay cũng là một điều bất ngờ. Trước thềm Car Passion 2019, chiếc McLaren 720S màu cam của doanh nhân này đã kịp ra biển số và được đồn đoán sẽ tham gia hành trình. Ảnh: Huy Bách. Rất có thể sức mạnh lên đến 720 mã lực và gầm xe khá thấp của McLaren 720S là nỗi lo đối với Cường Đô La khi phải vận hành trên cung đường hiểm trở. Cường Đô La cùng vợ sắp cưới cuối cùng quyết định đồng hành cùng siêu xe của thương hiệu Audi cho Car Passion 2019. Ảnh: Huy Bách.

