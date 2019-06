Ford Puma 2020 mới "đối thủ" của Honda HR-V lộ diện

Ford Puma 2020 mới được ứng dụng ngôn ngữ thiết kế hiện đại của Ford, từ ngoài vào trong, chiếc crossover mới của Ford sẽ được làm khác biệt hẳn với mẫu hatchback Fiesta tại thị trường châu Âu - mặc dù Puma 2020 vẫn sẽ vay mượn một vài chi tiết thiết kế từ Fiesta và cả hai đều dùng chung nền tảng khung gầm. Điều đầu tiên người ta nghĩ đến khi nhìn những hình ảnh của Ford Puma 2020 chính là mẫu xe này có kích thước nhỏ bé. Hiện kích thước cụ thể của Ford Puma 2020 chưa được công bố nhưng mẫu xe này có vẻ chỉ lớn hơn một chút so với "đàn anh" Fiesta trước đây. Chiếc Ford Puma 2020 trong những hình ảnh rò rỉ đầu tiên này thuộc bản ST-Line X. Do đó, xe được trang bị hệ thống đèn pha và đèn hậu LED. Ngoài ra, trên đầu xe còn xuất hiện lưới tản nhiệt màu đen cỡ lớn. Ford Puma 2020 cũng sở hữu thiết kế khác biệt hẳn so với Fiesta đồng thời hứa hẹn mang đến tư thế lái cao hơn và thẳng lưng hơn cho người điều khiển. Có thể thấy, phiên bản Ford Puma ST-Line mới lộ diện có kiểu dáng thể thao hơn, cuốn hút hơn nhiều so với Fiesta. Di chuyển vào bên trong, bố trí khoang lái của Ford Puma tiếp tục có nhiều điểm tương đồng với Fiesta. Tuy nhiên, khoang hành lý của chiếc crossover Puma rộng hơn đáng kể, 456 lít ở dạng tiêu chuẩn (hàng ghế sau được sử dụng). Cấu hình cốp của Puma khá đa dạng và có cả lỗ thoát nước nên dễ dàng dọn dẹp. Là một mẫu crossover cỡ nhỏ nhưng Puma khiến nhiều người ấn tượng bởi được cung cấp rất nhiều tùy chọn công nghệ cao, ví dụ như kiểm soát hành trình chủ động, phanh khẩn cấp tự động, phát hiện người đi bộ, hỗ trợ giữ làn và bộ an toàn CoPilot360 của Ford. Chưa hết, lần đầu tiên trong phân khúc crossover nhỏ gọn có sự xuất hiện của tùy chọn camera góc rộng, cung cấp một cái nhìn 180 độ quét hình ảnh xung quanh xe, Ford Puma cũng được cung cấp cả hệ thống Andriod Auto và Apple CarPlay mới và hoàn toàn miễn phí. Mọi thứ sẽ được hiển thị và điều khiển thông qua màn hình cảm ứng 8 inch ở trung tâm, cụm đồng hồ đo kỹ thuật số 12,3 inch, hệ thống âm thanh nổi 10 loa và tính năng mát-xa cho ghế ngồi là những trang bị đáng chú ý còn lại trong nội thất. Sức mạnh của Puma mới đến từ khối động cơ EcoBoost 1.0 lít 3 xi-lanh kết hợp hệ thống mild-hybrid 48V, có chức năng Start/Stop, cho công suất 123 mã lực hoặc 153 mã lực. Một lựa chọn máy dầu diesel được cho rằng sẽ ra mắt sau, dù sử dụng động cơ nào, Puma 2020 cũng sẽ ghép nối với dẫn động cầu trước, không có tùy chọn bốn bánh toàn thời gian. Nhìn chung, Puma 2020 là một chiếc xe đủ tuyệt, nhưng trong phân khúc crossover nhỏ gọn, Puma gặp phải rất nhiều đối thủ cạnh tranh, thậm chí ngay từ chính dòng sản phẩm của Ford, ví dụ như EcoSport và Fiesta Active nhỏ gọn hay Focus Active và Kuga lớn hơn một chút. Giá xe Ford Puma hiện chưa được tiết lộ. Video: Ford ra mắt mẫu crossover cỡ nhỏ Puma 2020.

