Chi tiết Honda XR-V 2019 dành riêng cho dân Trung Quốc

Vào hồi tháng 3/2019 vừa qua, những hình ảnh đầu tiên của mẫu SUV cỡ B Honda XR-V bản nâng cấp đã bị rò rỉ trên mạng. Lần đầu tiên ra mắt vào năm 2014, Honda XR-V là phiên bản dành cho thị trường Trung Quốc của mẫu crossover cỡ B Vezel ở Nhật Bản hay HR-V tại Việt Nam. Đến nay, nhưng xhinhf ảnh chính thức đã xuất hiện trên mạng xã hội. Về ngoại hình, mẫu SUV Honda XR-V 2019 mới sẽ được bổ sung đầu xe mới và có thiết kế khác đáng kể so với HR-V tại Việt Nam. Theo đó, phần đầu xe của Honda XR-V 2019 trông tròn trịa hơn phiên bản cũ. Ngoài ra, hãng Honda còn bổ sung nhiều chi tiết mạ crôm trên lưới tản nhiệt và hốc đèn sương mù. Bên cạnh đó là cụm đèn pha full LED mới và màu sơn vàng chanh tương tự Honda Civic 2019. Đáng tiếc là thiết kế đuôi xe của Honda XR-V 2019 gần như vẫn giống phiên bản cũ. Hãng Honda chỉ cải tiến thiết kế cản sau của mẫu crossover cỡ B này. Ở phiên bản 1.5L, Honda XR-V 2019 chỉ được trang bị một ống xả nằm dưới cản trước. Trong khi đó, Honda XR-V 1.5T 2019 dùng động cơ tăng áp lại được trang bị 2 ống xả. Honda XR-V bản nâng cấp 2019 có chiều dài 4.275 mm, rộng 1.770 mm và cao 1.605 mm cùng chiều dài cơ sở là 2.610 mm. mâm xe dạng hợp kim 5 chấu đơn với sơn đen tĩnh điện nổi bật hơn so với trước đây. Bên trong Honda XR-V 2019, thiết kế nội thất không thay đổi nhiều nên bị đánh giá là khá lạc hậu. Hãng Honda trang bị màn hình thông tin giải trí 8 inch, vô lăng đa chức năng, ghế Magic Seat phía sau và camera lùi tiêu chuẩn cho mẫu SUV cỡ B này. Ở bản cao cấp hơn, Honda XR-V 2019 sẽ có thêm màn hình cảm ứng chỉnh điều hòa, mở cửa không cần chìa khóa, nút bấm khởi động máy, ghế bọc da và cửa sổ trời toàn cảnh Paronama... Về trang bị an toàn, Honda XR-V 2019 có hệ thống Honda Sensing với tính năng kiểm soát hành trình chủ động, phanh giảm thiểu va chạm, hỗ trợ giữ làn đường và nhận diện biển báo giao thông. Nằm bên dưới nắp capô của Honda XR-V 2019 là 2 tùy chọn động cơ khác nhau. Thứ nhất là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1,5 lít với công suất tối đa 131 mã lực và mô-men xoắn cực đại 155 Nm. Thứ hai là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1,5 lít, tạo ra công suất tối đa 177 mã lực và mô-men xoắn cực đại 220 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số sàn 6 cấp hoặc CVT. Dự kiến, Honda XR-V 2019 sẽ chính thức được bày bán tại thị trường Trung Quốc vào ngày 11/7 tới đây. Hiện giá xe Honda XR-V 2019 vẫn chưa được công bố chính thức. Video: Chi tiết Honda XR-V 2019 dành riêng cho dân Trung Quốc.

