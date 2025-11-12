Xe chở rác đâm vào nhà dân, 3 người thương vong

Một người đàn ông tử vong và hai người khác bị thương sau khi một chiếc xe chở rác đâm vào ngôi nhà ở Herefordshire, Anh.

Theo Daily Mail, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại Leominster, Herefordshire, Anh, vào lúc 6h40 sáng ngày 11/11. Khi đó, một chiếc xe chở rác đã lao vào một ngôi nhà, khiến 3 người trên xe thương vong.

Người đàn ông khoảng 60 tuổi trên xe rác tử vong tại chỗ trong khi tài xế và người còn lại được đưa tới bệnh viện với những vết thương được cho là không nguy hiểm đến tính mạng.

Cảnh sát xác nhận ngôi nhà không có người vào thời điểm vụ tai nạn xảy ra.

Hiện trường vụ tai nạn xe chở rác đâm vào nhà dân ở Anh. Ảnh: SWNS.

Những bức ảnh ghi lại hiện trường cho thấy ngôi nhà bị hư hại đáng kể trong khi phần đầu xe tải biến dạng.

Những con đường xung quanh hiện trường vụ tai nạn tạm thời bị phong tỏa.

"Vào khoảng 6h40 sáng 11/11, các dịch vụ khẩn cấp đã nhận được tin báo về vụ một xe chở rác lao vào ngôi nhà trên phố Mill ở Leominster và nhanh chóng đến hiện trường. Có 3 người trên xe vào thời điểm vụ tai nạn xảy ra. Ngôi nhà không có người lúc đó", Thanh tra Helen Wain thuộc Sở Cảnh sát West Mercia cho biết.

"Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình của các nạn nhân, đồng thời cảm ơn các dịch vụ khẩn cấp vì phản ứng nhanh chóng của họ. Mọi người tạm thời hãy tránh xa khu vực này để lực lượng cứu hộ có thể thực hiện công việc một cách an toàn", người phát ngôn của hội đồng địa phương nói.

