Hà Nội

Thế giới

Xe chở rác đâm vào nhà dân, 3 người thương vong

Một người đàn ông tử vong và hai người khác bị thương sau khi một chiếc xe chở rác đâm vào ngôi nhà ở Herefordshire, Anh.

An An (Theo Daily Mail)

Theo Daily Mail, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại Leominster, Herefordshire, Anh, vào lúc 6h40 sáng ngày 11/11. Khi đó, một chiếc xe chở rác đã lao vào một ngôi nhà, khiến 3 người trên xe thương vong.

Người đàn ông khoảng 60 tuổi trên xe rác tử vong tại chỗ trong khi tài xế và người còn lại được đưa tới bệnh viện với những vết thương được cho là không nguy hiểm đến tính mạng.

Cảnh sát xác nhận ngôi nhà không có người vào thời điểm vụ tai nạn xảy ra.

tainan.png
Hiện trường vụ tai nạn xe chở rác đâm vào nhà dân ở Anh. Ảnh: SWNS.

Những bức ảnh ghi lại hiện trường cho thấy ngôi nhà bị hư hại đáng kể trong khi phần đầu xe tải biến dạng.

Những con đường xung quanh hiện trường vụ tai nạn tạm thời bị phong tỏa.

"Vào khoảng 6h40 sáng 11/11, các dịch vụ khẩn cấp đã nhận được tin báo về vụ một xe chở rác lao vào ngôi nhà trên phố Mill ở Leominster và nhanh chóng đến hiện trường. Có 3 người trên xe vào thời điểm vụ tai nạn xảy ra. Ngôi nhà không có người lúc đó", Thanh tra Helen Wain thuộc Sở Cảnh sát West Mercia cho biết.

"Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình của các nạn nhân, đồng thời cảm ơn các dịch vụ khẩn cấp vì phản ứng nhanh chóng của họ. Mọi người tạm thời hãy tránh xa khu vực này để lực lượng cứu hộ có thể thực hiện công việc một cách an toàn", người phát ngôn của hội đồng địa phương nói.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ cháy xe buýt ở Thái Lan trước đây

Nguồn video: THĐT
Bài liên quan

Thế giới

Đang làm nhiệm vụ, cảnh sát bị ô tô tông tử vong

Một tuần sau khi bị ô tô tông trúng trong lúc làm nhiệm vụ, cảnh sát 24 tuổi đã tử vong.

Daily Mail đưa tin, cảnh Faizaan Najeeb, 24 tuổi, có mặt tại hiện trường một vụ va chạm xe ở thị trấn Raunds, Northamptonshire (Anh), vào khoảng 12h3 chiều ngày 19/9. Ngay sau đó, Najeeb đã bị một chiếc xe VW Polo màu xanh đâm phải, khiến anh bị thương nặng.

Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Addenbrooke ở Cambridge. Tuy nhiên, anh đã qua đời vào ngày 26/9.

Xem chi tiết

Thế giới

Đang đi bộ, người phụ nữ tử vong vì cành cây rơi trúng

Một phụ nữ ngoài 40 tuổi tử vong thương tâm sau khi bị một cành cây lớn rơi trúng người khi đang đi bộ trên đường.

Daily Mail đưa tin, vụ tai nạn xảy ra trên đường Barlow Moor ở West Didsbury, Manchester, Anh, vào tối 30/8 (giờ địa phương).

Cảnh sát Greater Manchester xác nhận nạn nhân là một phụ nữ ngoài 40 tuổi, bị cành cây gãy rơi trúng người trong thời tiết có gió. Các dịch vụ khẩn cấp đã nhanh chóng đến hiện trường vào khoảng 19h15 nhưng không thể cứu được nạn nhân.

Xem chi tiết

Thế giới

Đạp nhầm chân ga, vợ tông trúng khiến chồng tử vong

Cụ ông 72 tuổi tử vong sau khi bị vợ ông lái xe tông trúng vì đạp nhầm chân ga tại bãi đậu xe ở Anh.

Daily Mail đưa tin, ông David Chivers, 72 tuổi, và vợ Elaine Valentine đã đến Worksop, Nottinghamshire, để chuẩn bị cho một sự kiện mà họ tổ chức vào ngày 12/9/2024.

Khi ông đứng cạnh cửa ô tô đang mở tại bãi đỗ xe, chiếc xe bất ngờ lùi lại.

Xem chi tiết

