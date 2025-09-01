Đang đi bộ, người phụ nữ tử vong vì cành cây rơi trúng

Một phụ nữ ngoài 40 tuổi tử vong thương tâm sau khi bị một cành cây lớn rơi trúng người khi đang đi bộ trên đường.

Daily Mail đưa tin, vụ tai nạn xảy ra trên đường Barlow Moor ở West Didsbury, Manchester, Anh, vào tối 30/8 (giờ địa phương).

Cảnh sát Greater Manchester xác nhận nạn nhân là một phụ nữ ngoài 40 tuổi, bị cành cây gãy rơi trúng người trong thời tiết có gió. Các dịch vụ khẩn cấp đã nhanh chóng đến hiện trường vào khoảng 19h15 nhưng không thể cứu được nạn nhân.

Vụ tai nạn xảy ra trên đường Barlow Moor ở West Didsbury, Manchester, Anh. Ảnh: UGC/MEN Media.

Người phát ngôn của cảnh sát Greater Manchester cho biết: "Vào khoảng 19h15 tối 30/8, chúng tôi nhận được tin báo về việc một phụ nữ bị cành cây rơi trúng người trên đường Barlow Moor, Didsbury. Bất chấp mọi nỗ lực của nhân viên y tế, người phụ nữ ngoài 40 tuổi đã tử vong ngay tại hiện trường. Đây là một vụ tai nạn".

Nhân viên tại trạm xăng Barlow Moor cho biết họ nhìn thấy một cành cây to bị gãy và rơi xuống người phụ nữ đang đi bộ bên dưới.

"Đó là một cành cây to bị gãy và rơi xuống chắn cả đường. Hai hoặc ba cành cây đổ xuống cùng một lúc dù khi đó gió không mạnh", người dân địa phương cho hay.



Ảnh: MEN Media.

Ủy viên hội đồng thành phố Manchester, Richard Kilpatrick, cho biết vụ tai nạn này "thực sự bi thảm", đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình, bạn bè của nạn nhân.

