Đạp nhầm chân ga, vợ tông trúng khiến chồng tử vong

Cụ ông 72 tuổi tử vong sau khi bị vợ ông lái xe tông trúng vì đạp nhầm chân ga tại bãi đậu xe ở Anh.

Daily Mail đưa tin, ông David Chivers, 72 tuổi, và vợ Elaine Valentine đã đến Worksop, Nottinghamshire, để chuẩn bị cho một sự kiện mà họ tổ chức vào ngày 12/9/2024.

Khi ông đứng cạnh cửa ô tô đang mở tại bãi đỗ xe, chiếc xe bất ngờ lùi lại.

Vụ tai nạn xảy ra tại một bãi đậu xe ở Anh. Ảnh: BPM Media.

Cuộc điều tra cho biết ông Chivers đã bị ngã xuống đất và sau đó bị xe cán qua khi vợ ông là bà Valentine vô tình nhấn ga.

Ông Chivers bị chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu và không thể cứu được, theo kết quả khám nghiệm tử thi.

"Khi bà Valentine vô tình nhấn ga, chiếc xe tăng tốc đột ngột và ông Chivers không kịp phản ứng, ngã xuống đất. Chiếc xe cán qua khiến ông ấy bị thương nặng ở đầu dẫn tới tử vong", điều tra viên cho biết.

Một người dân đã gọi dịch vụ khẩn cấp tới hiện trường nhưng ông Chivers được tuyên bố tử vong vào khoảng 11 giờ sáng hôm đó.

Ông David Chivers. Ảnh: SWNS.

Tại phiên điều trần vào ngày 30/7/2025, Trợ lý điều tra viên Nottinghamshire Sarah Wood đã ghi nhận cái chết này là "tai nạn".

Cảnh sát Philip Broughton cho biết bà Valentine có thể định phanh nhưng lại đạp nhầm chân ga.

Hiệp hội đa văn hóa Bassetlaw, nơi ông Chivers là thành viên, cho biết ông là một người tốt bụng, chu đáo và tận tụy, luôn giúp đỡ mọi người hết sức có thể.

"Chúng tôi không bao giờ quên những đóng góp, sự hỗ trợ cũng như tinh thần của ông Chivers", Hiệp hội bày tỏ.

