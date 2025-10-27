Hà Nội

Thế giới

Đang làm nhiệm vụ, cảnh sát bị ô tô tông tử vong

Một tuần sau khi bị ô tô tông trúng trong lúc làm nhiệm vụ, cảnh sát 24 tuổi đã tử vong.

An An (Theo DM)

Daily Mail đưa tin, cảnh Faizaan Najeeb, 24 tuổi, có mặt tại hiện trường một vụ va chạm xe ở thị trấn Raunds, Northamptonshire (Anh), vào khoảng 12h3 chiều ngày 19/9. Ngay sau đó, Najeeb đã bị một chiếc xe VW Polo màu xanh đâm phải, khiến anh bị thương nặng.

Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Addenbrooke ở Cambridge. Tuy nhiên, anh đã qua đời vào ngày 26/9.

untitled-5414.png
Ảnh minh họa: Shutterstock.

Một nam thanh niên ngoài 20 tuổi bị bắt tại hiện trường đã được tại ngoại trong khi chờ điều tra thêm.

Được biết, cảnh sát Faizaan Najeeb phục vụ trong đội phản ứng tại thị trấn Wellingborough từ tháng 5/2022.

"Toàn thể Cảnh sát Northamptonshire xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và bạn bè của cảnh sát Faizaan Najeeb vào thời điểm thực sự tồi tệ này", Cảnh sát trưởng Ivan Balhatchet nói.

Ủy viên Cảnh sát, Cứu hỏa và Tội phạm của Northampton, Danielle Stone, chia sẻ: "Tôi rất đau buồn khi nghe tin một trong những cảnh sát của chúng tôi, Faizaan Najeeb, đã tử vong trong khi làm nhiệm vụ. Cái chết của Faizaan là lời nhắc nhở khủng khiếp về những rủi ro mà cảnh sát phải đối mặt hàng ngày khi họ làm việc để đảm bảo an toàn cho tất cả chúng ta".

