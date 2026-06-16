Xe buýt lao xuống vực ở Ethiopia, hơn 30 người tử vong

Cảnh sát Ethiopia cho biết ít nhất 31 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ tai nạn xe buýt ở vùng Amhara.

AP dẫn thông tin từ Sở cảnh sát thị trấn Kombolcha cho biết, vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng xảy ra tại Ethiopia vào sáng sớm ngày 15/6. Khi đó, chiếc xe buýt chở quá tải đang di chuyển từ khu vực Dessie đến thủ đô Addis Ababa thì bất ngờ lao ra khỏi đường và rơi xuống vực.

Vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng xảy ra tại Ethiopia ngày 15/6 đã khiến hàng chục người thiệt mạng. Ảnh: X/Addis Standard.

Vụ tai nạn khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Giới chức ghi nhận rằng nhiều nạn nhân đã tử vong trong khi chờ đợi được giúp đỡ y tế.

Hoạt động ứng phó khẩn cấp bị chậm trễ vì khu vực này thiếu cơ sở hạ tầng cơ bản và dịch vụ xe cứu thương. Con đường nơi xảy ra tai nạn ngoằn ngoèo qua địa hình đồi núi và nổi tiếng là nguy hiểm.

"Việc thiếu các dịch vụ cấp cứu cơ bản và xe cứu thương trong khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột đã gây ra sự chậm trễ nghiêm trọng trong thời gian phản ứng, buộc các nhân viên cứu hộ phải vận chuyển người bị thương đến các cơ sở y tế bằng các phương tiện giao thông công cộng thông thường", nguồn tin cho hay.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra để xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, một vụ tai nạn xe buýt rơi xuống sông xảy ra ở vùng Sidama phía nam Ethiopia vào tháng 12/2024 đã khiến 66 người thiệt mạng.

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