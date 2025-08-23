Hà Nội

Xã hội

Xe bán tải lật ngửa tại mép sông, thai phụ ở Nghệ An may mắn thoát nạn

Đang di chuyển trên đường, xe bán tải do người phụ nữ mang thai điều khiển tông vào hàng loạt cọc tiêu bên đường rồi lao xuống sông, lật ngửa.

Thanh Hà

Theo thông tin ban đầu, vụ tại nạn xảy ra vào khoảng gần 11h ngày 23/8, trên Quốc lộ 48E, đoạn qua địa bàn xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Vào thời gian trên, một người phụ nữ mang thai điều khiển xe bán tải bất ngờ tông gãy nhiều cọc tiêu bên đường rồi lao xuống sông, lật ngửa.

nu-1-1755934952812538708962.jpg
Tại hiện trường, xe ô tô bị hư hỏng phần đầu, nằm lật ngửa nằm ở mép sông.

Phát hiện sự việc, người dân đã tiếp cận xe ô tô, cạy cửa đưa nạn nhân ra ngoài an toàn. Tại hiện trường, xe ô tô bị hư hỏng phần đầu, nằm lật ngửa nằm ở mép sông.

Sau khi được giải cứu ra khỏi xe ô tô, người phụ nữ không bị thương, sức khỏe ổn định.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

