Xã hội

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn, 5 ô tô bị hư hỏng

Tại cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - quốc lộ 45 - Nghi Sơn, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 5 ô tô, vụ tai nạn may mắn không có người bị thương.

Gia Đạt

Ngày 23/8, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đêm 22/8, tại cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - quốc lộ 45 - Nghi Sơn, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 5 ô tô.

536284835-1937407713765605-5987622720492163719-n-664.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo đó, khoảng 22h45, tại Km303+500, hướng Hà Nội - Thanh Hoá, xảy ra vụ tai nạn giữa 5 ô tô. Các xe gồm: xe đầu kéo biển số 15C-176.XX kéo theo rơ-móc 15R-095.XX do tài xế Nguyễn Văn B. (SN 1968, trú tại Hải Phòng) điều khiển; ô tô con biển số 38A-647.XX do tài xế Phạm Văn Đ. (SN 1983, trú tại Hà Tĩnh) điều khiển; ô tô con biển số 36B-306.XX do tài xế Trần H. (SN 2000, trú tại Thanh Hoá) điều khiển; ô tô con biển số 36K-054.XX do tài xế Lưu Đình N. (SN 2002, trú tại Thanh Hoá) điều khiểu và ô tô tải biển số 29E-216.XX do tài xế Lại Cao C. (SN 1985, thường trú tỉnh Thái Bình) điều khiển.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT, Bộ Công) đã điều động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn. Cảnh sát xác định, vụ tai nạn không có người bị thương, 5 ô tô bị hư hỏng.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Nguồn: ĐTHĐT.
