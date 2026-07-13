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Quân sự - Thế giới

Xe bán tải gặp nạn ở Indonesia, 13 người thiệt mạng

Một chiếc xe bán tải chở khách trở về sau khi dự đám cưới đã gặp nạn trên một tuyến đường cao tốc đông đúc ở Indonesia, khiến 13 người thiệt mạng.

An An (Theo AP, Jakarta Globe)

AP dẫn thông tin từ cảnh sát địa phương ngày 13/7 cho biết, vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường cao tốc gần làng Kiajaran Kulon thuộc huyện Indramayu, Tây Java, Indonesia, vào chiều 12/7.

"Khi đó, chiếc xe bán tải chở khách dự đám cưới trở về từ làng Parean đã xảy ra va chạm với hai phương tiện khác trên một tuyến đường cao tốc đông đúc ở đảo Java, khiến 13 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương", Trưởng phòng cảnh sát giao thông địa phương, ông Undang Syarif Hidayat, thông tin.

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Chiếc xe bán tải nằm bên vệ đường sau vụ va chạm với xe tải chở hàng ở Indramayu, Tây Java, ngày 12/7/2026. Ảnh: B-Universe/Andrian Supendi/Jakarta Globe.

"Các nạn nhân ngồi trên một chiếc xe bán tải thùng hở. Khi xe này giảm tốc và dừng lại gần dải phân cách để chuẩn bị quay đầu thì bị một xe tải thùng kín chạy cùng chiều tông mạnh từ phía sau. Cú va chạm đã đẩy chiếc xe bán tải sang làn đường ngược chiều, nơi nó tiếp tục bị một xe tải khác đâm vào. Vụ va chạm mạnh đã hất văng hơn chục người trên xe bán tải xuống đường”, ông Hidayat cho hay.

Các nạn nhân nhanh chóng được đưa tới bệnh viện sau đó. 13 người được xác định đã tử vong do vết thương quá nặng. 5 người sống sót hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện với các chấn thương từ nhẹ đến nặng. Giới chức đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Jakarta Global, tài xế xe tải, được xác định là Deden Ibad, nói với các phóng viên rằng anh không thể tránh khỏi vụ va chạm sau khi chiếc xe bán tải đột ngột giảm tốc độ khi đang chuẩn bị rẽ.

“Chiếc xe phía trước tôi đột ngột dừng lại khi chuẩn bị rẽ. Tôi vô cùng đau lòng khi nhìn thấy các nạn nhân”, tài xế Ibad nói.

Theo AP, phương tiện chở quá tải, các biện pháp an toàn chưa đầy đủ và việc tuân thủ luật lệ giao thông còn hạn chế,...là nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Indonesia.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ tai nạn tàu hỏa ở Ấn Độ trước đây

Nguồn video: VTV
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