Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Hai xe va chạm trên cao tốc ở Ai Cập, hơn 20 người thương vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ở Ai Cập đã khiến 18 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, vụ va chạm xảy ra giữa xe tải và xe bán tải trên tuyến đường cao tốc ở Ai Cập vào chiều 19/2, khiến 18 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

"Vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường 30 June Axis, phía nam tỉnh Port Said, khiến các ngư dân trên một trong hai phương tiện tử vong", trích thông báo của Bộ Lao động Ai Cập. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ va chạm giữa hai phương tiện này.

ai.png
Hiện trường một vụ tai nạn giao thông trước đây ở Ai Cập. Ảnh: mehrnews.

Khi đó, chiếc xe bán tải đang chở các ngư dân đến làm việc tại các trang trại nuôi cá ở Port Said, một tỉnh ven biển phía đông bắc Ai Cập nổi tiếng với ngành đánh bắt cá phát triển, thì gặp nạn vào khoảng 12h30 trưa 19/2. Theo các quan chức, nhiều khả năng các nạn nhân là người dân thuộc tỉnh Dakahlia.

Những hình ảnh được đăng tải trên trang Facebook của Thống đốc Dakahlia cho thấy hiện trường vụ tai nạn, với chiếc xe bán tải bị biến dạng và các mảnh vỡ vương vãi khắp mặt đường.

Thủ tướng Ai Cập Mustafa Madbouly đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và chỉ đạo hỗ trợ tài chính cho họ. Trong khi đó, Thống đốc Port Said đã đến hiện trường vụ tai nạn và thăm hỏi nạn nhân bị thương tại các bệnh viện địa phương, theo thông báo từ văn phòng Thống đốc trên Facebook.

Theo AP, những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người mỗi năm tại Ai Cập. Nguyên nhân xảy ra tai nạn chủ yếu là do chạy quá tốc độ, đường sá xuống cấp và việc thực thi luật giao thông lỏng lẻo.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ tai nạn tàu hỏa trước đây ở Ấn Độ

Nguồn video: THĐT
apnews.com
Link bài gốc Copy link
https://apnews.com/article/egypt-crash-truck-port-said-1a103ee83308c892783551eb6abf9edf
#Tai nạn giao thông ở Ai Cập #Hai xe va chạm trên cao tốc ở Ai Cập #tai nạn giao thông #Ai Cập #thương vong vì tai nạn giao thông ở Ai Cập

Bài liên quan

Thế giới

Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn ở Nhật Bản

Một người đàn ông thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn mới đây ở Nhật Bản.

Kyodo News đưa tin ngày 23/1, vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra ở khu Akasaka, Tokyo, vào ngày 22/1 đã khiến 9 người thương vong.

"Vụ tai nạn xảy ra cách ga Toranomon trên tuyến Ginza của hệ thống tàu điện ngầm Tokyo khoảng 400 mét về phía tây. Khu vực này có các tòa nhà, văn phòng chính phủ, và Đại sứ quán Mỹ", nguồn tin cho hay.

Xem chi tiết

Thế giới

Lại xảy ra tai nạn tàu chở khách ở Tây Ban Nha

Một đoàn tàu chở khách ở Catalonia (Tây Ban Nha) gặp nạn sau khi bức tường chắn đổ sập xuống đường ray, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 37 người bị thương.

AP đưa tin, vụ tai nạn xảy ra ở Catalonia, phía đông bắc Tây Ban Nha, hôm 20/1, chỉ hai ngày sau một vụ tai nạn tàu cao tốc khác ở Tây Ban Nha khiến ít nhất 42 người thiệt mạng. Chuyến tàu chở khách gặp tai nạn ở thị trấn Gelida, Catalonia, sau khi bức tường chắn đổ sập xuống đường ray.

aptaybannha1.jpg
Đội cứu hộ có mặt tại hiện trường sau khi một đoàn tàu chở khách bị trật bánh do bức tường chắn đổ sập xuống đường ray ở Gelida, gần Barcelona, ​​Tây Ban Nha, ngày 20/1/2026. Ảnh: AP.
Xem chi tiết

Thế giới

Thông tin mới nhất vụ tai nạn tàu cao tốc ở Tây Ban Nha

Ít nhất 40 người được xác nhận đã thiệt mạng trong vụ tai nạn tàu cao tốc ở Tây Ban Nha.

AP dẫn lời các quan chức khu vực ở Tây Ban Nha ngày 19/1 cho biết, ít nhất 40 người được xác nhận đã thiệt mạng trong vụ tai nạn tàu cao tốc ở Tây Ban Nha xảy ra vào đêm hôm trước ở miền nam nước này.

Juanma Moreno, người đứng đầu vùng Andalusia, nơi xảy ra tai nạn, đã xác nhận số thương vong mới nhất trong cuộc họp báo chiều 19/1. Ông nói thêm rằng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân trong hai toa tàu bị hư hại vẫn đang diễn ra.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới