Hai xe va chạm trên cao tốc ở Ai Cập, hơn 20 người thương vong

AP đưa tin, vụ va chạm xảy ra giữa xe tải và xe bán tải trên tuyến đường cao tốc ở Ai Cập vào chiều 19/2, khiến 18 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

"Vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường 30 June Axis, phía nam tỉnh Port Said, khiến các ngư dân trên một trong hai phương tiện tử vong", trích thông báo của Bộ Lao động Ai Cập. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ va chạm giữa hai phương tiện này.

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông trước đây ở Ai Cập. Ảnh: mehrnews.

Khi đó, chiếc xe bán tải đang chở các ngư dân đến làm việc tại các trang trại nuôi cá ở Port Said, một tỉnh ven biển phía đông bắc Ai Cập nổi tiếng với ngành đánh bắt cá phát triển, thì gặp nạn vào khoảng 12h30 trưa 19/2. Theo các quan chức, nhiều khả năng các nạn nhân là người dân thuộc tỉnh Dakahlia.

Những hình ảnh được đăng tải trên trang Facebook của Thống đốc Dakahlia cho thấy hiện trường vụ tai nạn, với chiếc xe bán tải bị biến dạng và các mảnh vỡ vương vãi khắp mặt đường.

Thủ tướng Ai Cập Mustafa Madbouly đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và chỉ đạo hỗ trợ tài chính cho họ. Trong khi đó, Thống đốc Port Said đã đến hiện trường vụ tai nạn và thăm hỏi nạn nhân bị thương tại các bệnh viện địa phương, theo thông báo từ văn phòng Thống đốc trên Facebook.

Theo AP, những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người mỗi năm tại Ai Cập. Nguyên nhân xảy ra tai nạn chủ yếu là do chạy quá tốc độ, đường sá xuống cấp và việc thực thi luật giao thông lỏng lẻo.

