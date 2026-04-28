Hiện trường hai đoàn tàu va chạm ở Indonesia, nhiều người tử vong

Hai đoàn tàu va chạm nhau tại một nhà ga ở ngoại ô Jakarta, Indonesia, khiến hàng chục người thương vong.

AP dẫn lời giới chức địa phương cho biết, một đoàn tàu đã đâm vào đoàn tàu khác tại nhà ga ở ngoại ô Jakarta vào ngày 27/4, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương và nhiều nạn nhân khác bị mắc kẹt trong toa tàu bị hư hỏng nặng. Theo một nguồn tin khác, 7 người được xác định đã tử vong trong vụ tai nạn.

Công ty đường sắt quốc doanh PT Kereta Api Indonesia cho biết trong một thông báo rằng khoảng 38 hành khách đã được đưa đến bệnh viện điều trị.

Hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa tại một nhà ga ở Bekasi, Indonesia. Ảnh: AP/Fadlan Syam.

"Đoàn tàu Argo Bromo Anggrek đã đâm vào toa cuối của một đoàn tàu chở khách đang dừng tại ga Bekasi Timur. Toa tàu này vốn được dành riêng cho phụ nữ, một biện pháp phổ biến nhằm ngăn chặn tình trạng quấy rối. Các đội cứu hộ đã nỗ lực tiếp cận 5 hành khách bị mắc kẹt trong toa tàu bị hư hỏng", nguồn tin cho hay.

Theo các nhà chức trách, tất cả 240 hành khách trên tàu Argo Bromo Anggrek đều an toàn.

Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, Cảnh sát trưởng Jakarta, ông Asep Edi Suheri, thông tin với báo chí tại hiện trường.

Hình ảnh trên truyền hình địa phương và các video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy hành khách tại nhà ga hoảng sợ, trong khi hàng chục người đổ về nhà ga để tìm kiếm tin tức về người thân.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân sau vụ va chạm tàu ​​hỏa tại một nhà ga ở Bekasi ngày 27/4/2026. Ảnh: AP/Achmad Ibrahim.

Công ty đường sắt quốc doanh đã gửi lời xin lỗi tới khách hàng.

Trước đó, vào tháng 1/2024, hai đoàn tàu va chạm tại tỉnh Tây Java, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng.

Tháng 10/2013, một đoàn tàu chở khách đâm vào xe buýt tại một điểm giao cắt không có rào chắn ở Tây Java, làm 13 người thiệt mạng. Năm 2010, một đoàn tàu xuất phát từ Jakarta đã đâm vào phía sau một đoàn tàu đang dừng tại một nhà ga ở tỉnh Trung Java, khiến 36 người thiệt mạng.

