Thế giới

Tai nạn xe buýt ở Indonesia, hàng chục người thương vong

15 người thiệt mạng và 19 người khác bị thương trong một vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng tại Indonesia.

An An (Theo IANS)

Trang IANS đưa tin, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại giao lộ lối ra trạm thu phí Krapyak ở thành phố Semarang, tỉnh Trung Java, Indonesia, sáng ngày 22/12.

Theo Văn phòng Tìm kiếm và Cứu hộ Semarang, chiếc xe buýt chở khách được cho là đang di chuyển với tốc độ cao thì tài xế mất lái, khiến xe đâm vào rào chắn đường và lật úp.

xe.png
Vụ tai nạn xe buýt xảy ra tại thành phố Semarang, tỉnh Trung Java, Indonesia, ngày 22/12. Ảnh minh họa.

Ông Budiono, Trưởng Văn phòng Tìm kiếm và Cứu hộ Semarang, thông tin: "Quá trình cứu hộ gặp khó khăn vì một số nạn nhân bị mắc kẹt bên trong xe buýt, và lối vào bị cản trở bởi kính vỡ. Lực lượng cứu hộ phải vào bên trong chiếc xe buýt bị lật, mở đường cho các nạn nhân và đưa họ ra ngoài một cách hết sức thận trọng".

Văn phòng sau đó xác nhận tất cả nạn nhân đã được đưa ra khỏi xe và đưa đến các bệnh viện địa phương.

"Vụ tai nạn khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 19 người khác bị thương", nguồn tin cho hay.

Thảm kịch xảy ra chỉ vài ngày sau vụ hỏa hoạn khiến 5 người thiệt mạng ở Jakarta, Indonesia.

"5 người đã thiệt mạng sau khi một ngôi nhà bốc cháy ở Jakarta", ông Isnawa Adji, người đứng đầu Cơ quan Quản lý Thảm họa Khu vực Jakarta, thông tin hôm 19/12. Được biết, ngôi nhà này được sử dụng làm kho sản xuất phụ kiện, và nguyên nhân hỏa hoạn có thể là do chập điện.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ cháy máy bay tại Mỹ khiến 12 người bị thương


Mỹ tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria để trả đũa vụ phục kích khiến 3 người Mỹ thiệt mạng tuần trước.