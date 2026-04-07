Xây dựng Hồng Hậu: Trúng thầu dày đặc tại Cần Thơ và những con số "biết nói" [Kỳ 4]

Với tổng giá trị trúng thầu cán mốc hơn 190,9 tỷ đồng, Công ty TNHH Xây dựng Hồng Hậu đang thể hiện vị thế áp đảo tại địa bàn thành phố Cần Thơ mới sau sáp nhập địa giới hành chính.

Theo quan sát của Báo Tri Thức và Cuộc Sống cho thấy, mặc dù liên tục mắc lỗi kỹ thuật tại một số dự án, nhưng bảng thành tích trúng thầu của Công ty TNHH Xây dựng Hồng Hậu vẫn khiến nhiều đối thủ phải kiêng nể.

Tính đến tháng 04/2026, dữ liệu từ mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận một con số đồ sộ: Công ty TNHH Xây dựng Hồng Hậu đã tham gia tổng cộng 61 gói thầu, trong đó trúng 28 gói, trượt 26 gói và hiện còn 6 gói đang chờ kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) đạt ngưỡng 190.977.831.858 đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập chiếm tới hơn 95,4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, "bản đồ" trúng thầu của doanh nghiệp này tập trung dày đặc tại các đơn vị hành chính thuộc thành phố Cần Thơ sau sáp nhập (địa giới hành chính mới từ 01/07/2025 sáp nhập tỉnh Sóc Trăng vào Cần Thơ). Chỉ tính riêng quan hệ với các bên mời thầu, Hồng Hậu thể hiện sự hiện diện áp đảo tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Mỹ Tú (trúng 5/5 gói thầu đã đấu, đạt tỷ lệ tuyệt đối 100% với tổng giá trị hơn 62,2 tỷ đồng).

Một số gói thầu tiêu biểu ghi dấu ấn của Hồng Hậu trong thời gian gần đây có thể kể đến như: Gói thầu số 03 thi công Nhà sinh hoạt cộng đồng ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Tú (trúng thầu ngày 20/01/2026 với giá 738 triệu đồng); Gói thầu số 05 thi công tại Thi hành án dân sự TP Cần Thơ (648,6 triệu đồng) hay gói thầu lớn gần 45 tỷ đồng tại dự án Đường Lâm Trường Phước Thọ.

Gói thầu số 03 thi công Nhà sinh hoạt cộng đồng ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Tú. Nguồn MSC

Phân tích về "sức khỏe tài chính" qua dữ liệu đấu thầu, có thể thấy Hồng Hậu là một nhà thầu có khả năng "bám rễ" cực tốt tại các địa bàn cấp xã và khu vực. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán thường đạt mức cao, nhưng cũng sẵn sàng bỏ thầu với mức giá "siêu tiết kiệm" khi cần thiết để đánh bật đối thủ.

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Việc một nhà thầu trúng thầu dày đặc tại một địa phương hoặc có tỷ lệ trúng thầu 100% tại một Ban quản lý dự án nhất định là dấu hiệu cần được các cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu lưu tâm giám sát. Luật Đấu thầu 2023 đã tăng cường các chế định về tính cạnh tranh và minh bạch. Chủ đầu tư có trách nhiệm giải trình rất lớn khi lựa chọn một đơn vị trúng thầu liên tiếp nhiều dự án, nhất là khi đơn vị đó vừa trúng thầu giá rẻ ở dự án này lại vừa bị loại vì thiếu hồ sơ năng lực cơ bản ở dự án khác".

Sự tương phản giữa con số 190 tỷ đồng trúng thầu và những sai sót hồ sơ kỹ thuật "chết người" như thiếu thuyết minh biện pháp thi công đặt ra một nghi vấn lớn về việc liệu Hồng Hậu có đang quá tải? Phải chăng hệ thống quản trị của doanh nghiệp chưa theo kịp tốc độ phát triển và quy mô trúng thầu trên "bản đồ" đầu tư công tại Cần Thơ?

Báo Tri Thức và Cuộc Sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 5:] Năng lực thực và trách nhiệm hậu kiểm: Góc nhìn từ chuyên gia đấu thầu