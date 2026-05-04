Xe tải làm rơi bùn đất trên phố Láng Hạ gây mất an toàn

Sự cố xe tải làm rơi bùn đất trên phố Láng Hạ xảy ra vào thời điểm đầu giờ sáng khiến mặt đường trở nên trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Khoảng 5h30 sáng 4/5, trên tuyến đường Láng Hạ xảy ra sự việc xe ô tô tải chở bùn đất làm rơi vãi vật liệu xuống mặt đường, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội đã cử tổ công tác đến hiện trường kiểm tra, xử lý. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định bùn đất rơi vãi từ xe tải hiệu Howo mang biển kiểm soát 99B-112.xx, kéo dài trên đoạn đường từ khu vực số nhà 46 đến số nhà 116 Láng Hạ.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do phần bưởng phía sau xe bị bục trong quá trình di chuyển, khiến bùn đất rơi xuống mặt đường. Sự cố xảy ra vào thời điểm đầu giờ sáng khiến mặt đường trở nên trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tổ chức phân luồng, hướng dẫn các phương tiện lưu thông an toàn, tránh khu vực bị ảnh hưởng. Đồng thời, phối hợp với đơn vị vệ sinh môi trường và đơn vị thi công huy động nhân lực, phương tiện để khẩn trương thu dọn bùn đất, đảm bảo giao thông thông suốt.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Đ.V.T (SN 2001, trú tại Bắc Ninh) cho biết, vào sáng cùng ngày, anh điều khiển xe chở bùn đất từ khu vực hồ Giảng Võ. Khi đang lưu thông trên đường Láng Hạ, phát hiện phần bưởng sau bị bục, tài xế đã chủ động dừng xe và liên hệ đơn vị thi công để phối hợp xử lý.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định phương tiện dù có che chắn nhưng vẫn để vật liệu rơi vãi ra đường. Bên cạnh đó, kích thước thùng xe không đúng với thông số kỹ thuật được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với người điều khiển phương tiện về các hành vi làm rơi vãi vật liệu ra đường và điều khiển xe có kích thước thùng hàng không đúng quy định. Đồng thời, chủ phương tiện cũng bị lập biên bản do đưa xe có kích thước thùng hàng sai quy định tham gia giao thông.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tổng mức xử phạt đối với lái xe và chủ phương tiện là 34,5 triệu đồng. Ngoài ra, lái xe bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe, trong khi chủ phương tiện bị tước Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong thời hạn 2 tháng.

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo các tổ chức, cá nhân khi vận chuyển vật liệu cần chấp hành nghiêm quy định về che chắn, không để rơi vãi ra đường. Đồng thời, cần thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện trước khi tham gia giao thông nhằm bảo đảm an toàn và tránh gây ảnh hưởng đến môi trường, mỹ quan đô thị.