Xe tải va chạm xe đầu kéo, 2 người thương vong ở Quảng Trị

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên cao tốc Bùng- Vạn Ninh khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương và 2 phương tiện hư hỏng nặng.

Hạo Nhiên

Ngày 3/5, thông tin từ UBND xã Bắc Trạch (tỉnh Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông trên tuyến cao tốc Bùng - Vạn Ninh khiến 2 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h30 ngày 3/5, xe ô tô tải mang BKS: 35H-011.xx do anh Nguyễn Đức Lương (SN 1995, trú tại xã Lai Thành, tỉnh Ninh Bình) điều khiển, chở theo anh N.V.L (SN 1998) lưu thông trên cao tốc Bùng - Vạn Ninh theo hướng Nam - Bắc.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hải Văn

Khi tới Km615+900 đường cao tốc Bùng - Vạn Ninh (đoạn qua thôn Tân Hội, xã Bắc Trạch), xe tải xảy ra va chạm với đầu kéo mang BKS: 74H-042.xx kéo theo rơ-moóc 73RM-004.xx do anh Bùi Văn Đạt (SN 1989, trú tại xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị) điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến anh N.V.L bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Trị nhưng đã tử vong sau đó, còn anh Nguyễn Đức Lương bị thương nhẹ. Vụ tai nạn cũng làm 2 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

#Công an #Quảng Trị #tai nạn #giao thông #cao tốc Bùng-Vạn Ninh

