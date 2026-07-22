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Xã hội

Phú Thọ: Bắt nam thanh niên đột nhập nhà dân, dùng dao khống chế 3 mẹ con

Hoàng Minh Sơn bắt xe khách từ Lao Cai xuống Phú Thọ đột nhập vào nhà dân, dùng dao khống chế 3 mẹ con chị V.A. rồi cướp nhiều tài sản.

Khánh Hoài

Ngày 22/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Minh Sơn (19 tuổi, trú tại xã Châu Quế, Lào Cai) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo cơ quan Công an, khoảng 23h ngày 17/7, khi chị N.T.V.A (28 tuổi, trú tại xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) đang ngủ cùng hai con nhỏ bị một nam thanh niên đột nhập vào nhà.

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Hình ảnh trích xuất từ camera gia đình về đối tượng gây án.

Khi bị phát hiện, đối tượng đã lấy dao tại khu vực bếp để đe dọa, khống chế nạn nhân rồi cướp 01 dây chuyền kim loại màu vàng (loại vàng tây, trọng lượng khoảng 02 chỉ) và 01 điện thoại di động iPhone 12 Pro Max rồi nhanh chóng tẩu thoát. Vụ việc khiến chị V.A và các con hoảng loạn.

Xác định vụ án đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo tập trung lực lượng, khẩn trương truy xét đối tượng.

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Đối tượng Hoàng Minh Sơn tại nơi cất giấu hung khí gây án.

Quá trình điều tra ban đầu cho thấy đối tượng không phải người địa phương, có sự chuẩn bị, liên tục thay đổi hướng di chuyển và nơi lẩn trốn nhằm gây khó khăn cho công tác truy bắt. Chỉ sau chưa đầy 24h, Công an đã phát hiện, bắt giữ Hoàng Minh Sơn khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Từ Liêm, Hà Nội.

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Hoàng Minh Sơn tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, Hoàng Minh Sơn khai, do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên tối 17/7/2026, Sơn bắt xe khách trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai xuống địa bàn tỉnh Phú Thọ với mục đích tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp tài sản.

Khi đến xã Phù Ninh, đối tượng xuống xe, đi bộ tìm kiếm mục tiêu và phát hiện nhà chị V.A có sơ hở nên đột nhập qua ô thông gió của nhà vệ sinh để vào bên trong.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Ổ nhóm nhí học cách trộm xe máy trên mạng. Nguồn: VTV.

#dùng dao khống chế 3 mẹ con #Công an Phú Thọ #cướp tài sản

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