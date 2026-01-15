Hà Nội

Xã hội

Kịp thời khống chế 2 thanh niên mang 'phóng lợn' tìm đánh đối thủ ở Ninh Bình

Hai đối tượng khai nhận bị nhóm 3 thanh niên đi xe mô tô, cầm theo kiếm chặn đánh, sau khi bị đánh đã về lấy phóng lợn tìm 3 thanh niên này để trả thù.

Gia Đạt

Ngày 15/1, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, mới đây, Tổ Cảnh sát cơ động địa bàn Hoa Lư trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, Tổ tuần tra phát hiện có 2 nam thanh niên đi trên xe mô tô BKS 12S-277.14 không đội mũ bảo hiểm, nam thanh niên ngồi sau có cầm theo một dao phóng lợn dài khoảng 3 mét. Tổ tuần tra đã tiến hành dừng xe, khống chế 2 đối tượng.

capture-1-1098.jpg
2 đối tượng gây rối trật tự công cộng cùng tang vật. Ảnh CANB

Qua làm việc 2 đối tượng khai nhận, đối tượng điều khiển phương tiện là Nguyễn Thế Linh, sinh năm 2010, trú tại xã Lai Thành, tỉnh Ninh Bình; đối tượng ngồi sau là Nguyễn Thành Đạt sinh năm 2009, trú tại Xã Đồng Thái, tỉnh Ninh Bình. Quá trình đấu tranh 2 đối tượng khai nhận vào khoảng 20h45’ tại địa bàn Hoa Lư bị nhóm 3 thanh niên đi trên một xe mô tô có cầm theo kiếm chặn đánh.

Sau khi bị đánh 2 đối tượng đã về lấy phóng lợn tìm 3 thanh niên trên để trả thù. Đến 23h45’ thì bị tổ tuần tra kiểm soát của lực lượng Cảnh sát cơ động phát hiện ngăn chặn kịp thời. Ngay sau đó tổ công tác đã tiến hành đưa 2 đối tượng về trụ sở Công an Phường Hoa Lư để tiến tục xác minh, làm rõ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Phòng Cảnh sát cơ động đề nghị các bậc phụ huynh cần kiên quyết không giao xe cho người chưa đủ điều kiện lái xe, quản lý chặt chẽ con em, để tránh những hệ lụy: Tiền mất , nguy cơ tính mạng, sức khỏe con em và mọi người tổn hại, mà bản thân người đứng tên phương tiện bị vi phạm cũng phải đối diện với án phạt nghiêm khắc của Luật Hình sự.

Nguồn: ĐTHĐT.
Học sinh Phú Thọ trả lại điện thoại cho người đánh mất

Nhặt được điện thoại rơi bên đường, một học sinh lớp 9 ở Phú Thọ đã chủ động mang đến Công an xã trình báo, giúp người đánh mất nhận lại tài sản.

Ngày 15/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Đan Thượng vừa hỗ trợ người dân trên địa bàn nhận lại điện thoại bị rơi từ một học sinh lớp 9 nhặt được ven đường.

thiet-ke-chua-co-ten.png
Nhặt được điện thoại, Tú mang đến Công an xã để trả lại người đánh mất.
Kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Nhóm thanh thiếu niên mang theo dao chọc tiết lợn, gậy kim loại… đi chơi với mục đích phòng thân, sẵn sàng đánh nhau nếu xảy ra mâu thuẫn với nhóm khác.

Ngày 15/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, ngày 10/1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn phường, Công an phường Nông Trang (Phú Thọ) phát hiện một nhóm nam thiếu niên đi trên 4 xe đạp điện có biểu hiện nghi vấn tụ tập đánh nhau tại khu vực hồ Minh Phương. Qua kiểm tra, lực lượng Công an xác định các đối tượng gồm H.Đ.B, N.Q.H, Đ.Đ.M, N.Q.V và C.H.A, đều là học sinh trung học cơ sở, cư trú tại xã Cao Xá, tỉnh Phú Thọ.

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong cốp xe của H.Đ.B có 1 con dao dạng dao chọc tiết lợn; trên người N.Q.H có 1 ná cao su; trên người C.H.A có 1 gậy kim loại dạng gậy rút. Làm việc với cơ quan Công an, các thiếu niên khai nhận do tại nơi cư trú không có địa điểm vui chơi nên rủ nhau di chuyển đến khu vực hồ Minh Phương để chơi, đồng thời mang theo hung khí với mục đích phòng thân và sẵn sàng đánh nhau nếu xảy ra mâu thuẫn với nhóm khác.

Nghi phạm khai lý do đánh chết đồng nghiệp, đốt xưởng ở Hải Phòng

Mua Mí Sính khai do bực tức vì đồng nghiệp có lời nói đe dọa đánh và nghi ngờ người này nhắn tin qua lại với vợ mình nên đã đánh đồng nghiệp dẫn đến tử vong.

Ngày 15/1, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng thông tin, vừa phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai đối tượng Mua Mí Sính (SN 1994, xã Phó Bảng, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi Giết người, hủy hoại tài sản.

8776.jpg
Mua Mí Sính khai nhận hành vi phạm tội tại Cơ quan điều tra
