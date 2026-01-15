Kịp thời khống chế 2 thanh niên mang 'phóng lợn' tìm đánh đối thủ ở Ninh Bình

Hai đối tượng khai nhận bị nhóm 3 thanh niên đi xe mô tô, cầm theo kiếm chặn đánh, sau khi bị đánh đã về lấy phóng lợn tìm 3 thanh niên này để trả thù.

Ngày 15/1, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, mới đây, Tổ Cảnh sát cơ động địa bàn Hoa Lư trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, Tổ tuần tra phát hiện có 2 nam thanh niên đi trên xe mô tô BKS 12S-277.14 không đội mũ bảo hiểm, nam thanh niên ngồi sau có cầm theo một dao phóng lợn dài khoảng 3 mét. Tổ tuần tra đã tiến hành dừng xe, khống chế 2 đối tượng.

2 đối tượng gây rối trật tự công cộng cùng tang vật. Ảnh CANB

Qua làm việc 2 đối tượng khai nhận, đối tượng điều khiển phương tiện là Nguyễn Thế Linh, sinh năm 2010, trú tại xã Lai Thành, tỉnh Ninh Bình; đối tượng ngồi sau là Nguyễn Thành Đạt sinh năm 2009, trú tại Xã Đồng Thái, tỉnh Ninh Bình. Quá trình đấu tranh 2 đối tượng khai nhận vào khoảng 20h45’ tại địa bàn Hoa Lư bị nhóm 3 thanh niên đi trên một xe mô tô có cầm theo kiếm chặn đánh.

Sau khi bị đánh 2 đối tượng đã về lấy phóng lợn tìm 3 thanh niên trên để trả thù. Đến 23h45’ thì bị tổ tuần tra kiểm soát của lực lượng Cảnh sát cơ động phát hiện ngăn chặn kịp thời. Ngay sau đó tổ công tác đã tiến hành đưa 2 đối tượng về trụ sở Công an Phường Hoa Lư để tiến tục xác minh, làm rõ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Phòng Cảnh sát cơ động đề nghị các bậc phụ huynh cần kiên quyết không giao xe cho người chưa đủ điều kiện lái xe, quản lý chặt chẽ con em, để tránh những hệ lụy: Tiền mất , nguy cơ tính mạng, sức khỏe con em và mọi người tổn hại, mà bản thân người đứng tên phương tiện bị vi phạm cũng phải đối diện với án phạt nghiêm khắc của Luật Hình sự.

>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản