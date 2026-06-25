Xã Krông Nô chỉ định thầu gói thầu hơn 1,7 tỷ đồng, tiết kiệm 0%

Gói thầu cải tạo trụ sở tại xã Krông Nô được Văn phòng HĐND và UBND xã áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn với giá trúng thầu bằng đúng giá dự toán.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc UBND xã và trụ sở Trung tâm phục vụ hành chính công xã Krông Nô (tỉnh Lâm Đồng) đã hoàn thành quy trình lựa chọn nhà thầu theo phương thức chỉ định thầu rút gọn.

Công bố dữ liệu gói thầu sửa chữa trụ sở tại xã Krông Nô

Vào ngày 09/6/2026, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Krông Nô ký Quyết định số 94/QĐ-VP phê duyệt kết quả chỉ định thầu đối với gói thầu nêu trên. Đơn vị được lựa chọn thi công là Công ty TNHH Xây dựng Nguyễn Phong NĐ.

Dữ liệu từ Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 85/QĐ-VP ngày 28/5/2026 ghi nhận giá gói thầu được duyệt là 1.756.212.000 đồng. Giá trị chỉ định thầu cho doanh nghiệp cũng được xác định chính xác ở mức 1.756.212.000 đồng. Biên độ tiết kiệm ngân sách của gói thầu đạt mức 0 đồng, tương đương tỷ lệ 0%.

Trước đó, dự án đã được phê duyệt danh mục đầu tư theo Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 27/5/2026 Phó Chủ tịch UBND xã Krông Nô ký thông qua. Các hạng mục triển khai bao gồm cải tạo sân lát gạch Terrazzo, xây bồn hoa, làm nhà xe kết cấu thép và mái che sảnh bằng kính cường lực. Gói thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói với thời gian triển khai thi công liên tục trong 180 ngày.

Quyết định số 94/QĐ-VP. (Nguồn MSC)

Hệ thống lịch sử đấu thầu và năng lực của đơn vị thi công

Qua khảo sát dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Xây dựng Nguyễn Phong NĐ, có mã số thuế 5801472483, đặt trụ sở tại Thôn Nghĩa Hiệp 2, Xã Ka Đô, Tỉnh Lâm Đồng.

Theo trích xuất dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, tính đến thời điểm tháng 6/2026, Công ty TNHH Xây dựng Nguyễn Phong NĐ đã tham gia tổng cộng 65 gói thầu, trong đó trúng thầu 61 gói, trượt 1 gói và có 3 gói chưa công bố kết quả. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt khoảng 40.733.673.143 đồng.

Đặc trưng trong hoạt động kinh doanh của nhà thầu này là tính chất tập trung địa bàn địa phương. Trong số 65 gói thầu từng tham gia, có đến 63 gói thầu được thực hiện ngay tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Phân tích hành lang pháp lý về quy trình chỉ định thầu rút gọn

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), căn cứ vào Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi bởi Luật 90/2025/QH15) và hướng dẫn chi tiết tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hình thức chỉ định thầu được phép áp dụng đối với các gói thầu xây lắp thuộc dự án đầu tư công có giá gói thầu trong hạn mức không quá 2 tỷ đồng. Do gói thầu sửa chữa trụ sở xã Krông Nô có giá trị dự toán hơn 1,7 tỷ đồng, cơ quan chủ đầu tư thực hiện quy trình chỉ định thầu rút gọn là đúng thẩm quyền pháp lý nhằm bảo đảm tiến độ giải ngân vốn và kịp thời đưa công trình công ích vào sử dụng. Việc gói thầu đạt tỷ lệ tiết kiệm 0% phản ánh phần nào tính chất kinh tế của phương thức thương thảo trực tiếp đối với các gói thầu có quy mô nhỏ dưới hạn mức luật định, không phải là cơ sở để quy kết tính hiệu quả của dự án.

Tuy nhiên, để bảo đảm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các cơ quan thẩm định tại địa phương cần tiếp tục tăng cường công tác giám sát thi công, kiểm tra chất lượng nghiệm thu thực tế tương xứng với giá trị hợp đồng trọn gói đã ký kết. Trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ quan chủ đầu tư cần được duy trì xuyên suốt quá trình 180 ngày thực hiện hợp đồng.

HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách. Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước. Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu. Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt.

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