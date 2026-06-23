Nhà thầu nào trúng gói thi công nâng cấp hạ tầng khối UBND phường Đồng Xoài?

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 04/6/2026 Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Đồng Xoài đã ký Quyết định số 478/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 về xây lắp và mua sắm, lắp đặt thiết bị thuộc dự án Nâng cấp xây dựng cổng, hàng rào, nhà ăn, nhà xe, sân vườn, hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khối UBND phường Đồng Xoài. Quyết định này đánh dấu bước hoàn thiện pháp lý quan trọng trong chuỗi hoạt động quản lý đầu tư xây dựng cơ bản công ích tại địa phương.

Gói thầu số 01 có giá được ấn định tại quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 385/QĐ-TTDVTH ngày 15/5/2026 là 11.826.240.000 đồng. Nguồn vốn triển khai dự án được bảo đảm hoàn toàn từ nguồn vốn đầu tư công thuộc ngân sách địa phương. Đơn vị giành chiến thắng tại cuộc thầu này là Liên danh Hưng Trường Phát - Đại Hùng Anh. Giá đề nghị trúng thầu và được phê duyệt chính thức ở mức 11.607.637.151 đồng.

Đặt hai giá trị này lên bàn cân, số tiền được tiết kiệm cho công quỹ nhà nước thông qua hoạt động đấu thầu rộng rãi đạt 218.602.849 đồng. Biên độ này tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách chỉ đạt khoảng 1,85%. Phương thức thực hiện hợp đồng được xác lập dưới dạng trọn gói, với mốc thời gian thực hiện gói thầu và hợp đồng kéo dài liên tục trong 240 ngày.

Quyết định số 478/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 về xây lắp và mua sắm, lắp đặt thiết bị thuộc dự án Nâng cấp xây dựng cổng, hàng rào, nhà ăn, nhà xe, sân vườn, hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khối UBND phường Đồng Xoài. (Nguồn MSC)

Dự án này nằm trong tổng thể phương án đầu tư có tổng mức vốn lên đến 15.000.000.000 đồng, căn cứ theo hồ sơ do Chủ tịch UBND phường Đồng Xoài phê duyệt tại Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 10/5/2026. Trong cơ cấu dòng vốn tổng thể, chi phí xây dựng trực tiếp chiếm 10.930.120.000 đồng, và chi phí thiết bị kỹ thuật chiếm 896.120.496 đồng. Quy mô thi công được triển khai tập trung trên diện tích khuôn viên rộng khoảng 7.450 mét vuông tại khu phố Tiến Thành 1, phường Đồng Xoài, thành phố Đồng Nai.

Căn cứ theo diễn biến thực tế được trích xuất từ gói thầu mang mã số hệ thống IB2600221089, thời điểm hoàn thành công tác mở thầu qua mạng được ghi nhận vào ngày 30/05/2026. Cuộc thầu đã thu hút thành công hai tổ chức kinh tế tham gia nộp hồ sơ dự thầu hợp lệ. Bên cạnh liên danh xếp hạng thứ nhất giành quyền thương thảo hợp đồng, hồ sơ còn ghi nhận sự hiện diện của đối thủ cạnh tranh là Liên danh Công ty Thuận Lợi. Đơn vị xếp hạng thứ hai này đã nộp mức giá dự thầu sau cùng là 11.642.460 .069 đồng.

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, thành viên đứng đầu liên danh là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hưng Trường Phát, mã số thuế 3603404939. Doanh nghiệp thành lập ngày 06/09/2016, đặt trụ sở tại phường Biên Hòa, TP Đồng Nai. Đơn vị này sở hữu lịch sử đấu thầu khá dày dặn trên địa bàn khi đã tham gia 48 gói thầu, trong đó trúng 41 gói, trượt 5 gói, 1 chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt khoảng 213.411.871.864 đồng.

Đối tác liên danh là Công ty TNHH Đại Hùng Anh, mang mã số thuế 3600907042, được thành lập từ ngày 16/07/2007, đặt trụ sở tại phường Trấn Biên, TP Đồng Nai. Hệ thống dữ liệu cho thấy đơn vị này đã tham gia 181 gói thầu, trong đó trúng 133 gói, trượt 36 gói, 6 chưa có kết quả, 6 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt khoảng 182.710.094.793 đồng.

Nhìn nhận dưới lăng kính quản lý kinh tế và đầu tư, kết quả kinh tế của cuộc thầu này mang lại nhiều không gian phân tích cho các chuyên gia chuyên ngành. Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, việc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Đồng Xoài tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng một cách công khai và thu hút được hai nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là một minh chứng cho thấy thủ tục hành chính được thực hiện đúng trình tự pháp luật, bảo đảm tính công bằng công khai về mặt hình thức. Sự cạnh tranh trực diện về giá giữa hai liên danh đã phản ánh rõ nét bản chất của phương thức đấu thầu rộng rãi.

Tuy nhiên, xét về khía cạnh chiều sâu hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các con số lại bộc lộ những điểm cần lưu ý. Theo luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), tỷ lệ tiết kiệm tài chính chỉ ở mức xấp xỉ 1,85% đối với một gói thầu xây lắp đại chúng quy mô trên 11 tỷ đồng là một kết quả kinh tế tương đối hạn chế. Khi mức chênh lệch giảm giá sát nút với dự toán ban đầu, ý nghĩa tối ưu hóa chi phí của công tác đấu thầu rộng rãi chưa thực sự được phát huy triệt để.

NHÀ THẦU LIÊN DANH VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ RÀNG BUỘC Nhà thầu liên danh là hình thức hợp tác giữa các tổ chức hoặc cá nhân để cùng tham dự thầu, đứng tên dự thầu và thực hiện hợp đồng. Theo Khoản 26 Điều 4 Luật Đấu thầu, văn bản thỏa thuận liên danh là tài liệu bắt buộc, trong đó phải quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên đối với toàn bộ phạm vi gói thầu. Tư cách hợp lệ của nhà thầu liên danh được quy định tại Điều 5, yêu cầu tất cả các thành viên phải đáp ứng các điều kiện về đăng ký kinh doanh, hạch toán độc lập và không trong quá trình giải thể. Về bảo đảm dự thầu, Khoản 7 Điều 14 Luật Đấu thầu cho phép các thành viên thực hiện bảo đảm riêng hoặc thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện cho cả liên danh. Tuy nhiên, nếu một thành viên vi phạm quy định dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu (như rút hồ sơ sau thời điểm đóng thầu hoặc gian lận), thì bảo đảm dự thầu của tất cả các thành viên trong liên danh đều sẽ bị tịch thu. Khi ký kết hợp đồng, Khoản 3 Điều 67 Luật Đấu thầu và Khoản 3 Điều 26 Nghị định 214/2025/NĐ-CP nhấn mạnh: Tất cả các thành viên trong liên danh phải trực tiếp ký và đóng dấu vào văn bản hợp đồng. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ vào bảng giá dự thầu hoặc các hạng mục công việc cụ thể, không được phân chia các phần việc không thuộc phạm vi gói thầu. Năm 2026, tại các dự án cấp tỉnh và xã, cơ chế liên danh giúp các doanh nghiệp địa phương hợp tác với các tập đoàn lớn để nâng cao năng lực thực hiện, nhưng đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ về tính độc lập pháp lý theo Điều 6 Luật Đấu thầu.

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