Công ty Nghĩa Hiệp Thành trúng gói thầu hơn 2 tỷ đồng tại phường Tân Triều

Với giá trúng thầu hơn 2 tỷ đồng, Công ty Nghĩa Hiệp Thành khẳng định năng lực khi liên tiếp được giao thực hiện các gói thầu xây lắp tại địa phương.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 02/06/2026, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Tân Triều (TP Đồng Nai) đã ký Quyết định số 177/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 05 (xây lắp): Thi công xây dựng thuộc công trình Cải tạo, sửa chữa đường Nguyễn Văn Tiên (đoạn từ Bách hóa xanh đến Ngã ba Phú Đôn).

Tại gói thầu này, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Nghĩa Hiệp Thành với giá trúng thầu 2.063.037.606 đồng. So với giá gói thầu 2.122.773.012 đồng được phê duyệt tại Quyết định số 93/QĐ-TTDVTH ngày 05/05/2026 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt 59.735.406 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 2,81%.

Quyết định số 177/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 05 (xây lắp): Thi công xây dựng thuộc công trình Cải tạo, sửa chữa đường Nguyễn Văn Tiên (đoạn từ Bách hóa xanh đến Ngã ba Phú Đôn). (Nguồn MSC)

Quá trình phân tích Báo cáo đánh giá E-HSDT cho thấy gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, thu hút 02 nhà thầu tham dự. Tuy nhiên, nhà thầu còn lại là Hợp tác xã Xây dựng Dịch vụ Mã Đà đã nhanh chóng dừng chân ở bước đánh giá kỹ thuật.

Cụ thể, E-HSMT quy định thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày. Mặc dù vậy, Hợp tác xã Xây dựng Dịch vụ Mã Đà lại đề xuất tổng thời gian thi công lên tới 120 ngày (vượt gấp đôi so với yêu cầu). Đồng thời, hồ sơ của đơn vị này hoàn toàn vắng bóng biểu tiến độ thi công chi tiết, không có biểu huy động nhân lực, vật tư, máy móc phù hợp với tiến độ. Những thiếu sót mang tính "sơ đẳng" đối với một nhà thầu xây lắp chuyên nghiệp đã trực tiếp dọn đường cho Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Nghĩa Hiệp Thành một mình về đích tại bước đánh giá tài chính.

Về năng lực nhà thầu, Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Nghĩa Hiệp Thành (mã số thuế 3600804551) được thành lập ngày 17/04/2006, có trụ sở tại Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai. Dữ liệu ghi nhận trên Mạng đấu thầu quốc gia cho thấy doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 58 gói thầu tham gia, trong đó trúng 51 gói, trượt 7 gói, tổng giá trị trúng thầu đạt khoảng 183.746.659.882 đồng. Đặc biệt, Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Nghĩa Hiệp Thành có mối quan hệ đấu thầu với Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Tân Triều khi từng trúng nhiều gói thầu tại đây.

Cụ thể, vào ngày 07/05/2026, nhà thầu này trúng Gói thầu số 04 (xây lắp): Thi công xây dựng thuộc dự án Đường tổ 8, khu phố Tân Phú, phường Tân Triều dưới hình thức chỉ định thầu rút gọn với giá 431.630.076 đồng.

Mới đây vào ngày 10/06/2026, Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Nghĩa Hiệp Thành đã trúng Gói thầu số 01 (xây dựng + thiết bị) thuộc dự án Cải tạo cảnh quan công cộng khu 2, ấp Bình Thạch, xã Tân Bình dưới hình thức Chỉ định thầu rút gọn với giá 1.010.146.000 đồng.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập chuyên gia pháp lý về đầu tư công, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP được ban hành nhằm tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công, đề cao tính minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả kinh tế. Việc một gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp, cộng thêm hồ sơ của đối thủ cạnh tranh có các lỗi sai cơ bản về mốc thời gian thi công, thường gợi lên những băn khoăn về hiệu quả cạnh tranh thực chất. Các cơ quan chức năng và chủ đầu tư cần tăng cường vai trò giám sát, đồng thời khích lệ môi trường đấu thầu thu hút nhiều nhà thầu đủ năng lực tham gia để ngân sách đạt được tỷ lệ tiết kiệm tốt hơn.

QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU Điều 6 Luật Đấu thầu và Điều 4 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định về tính độc lập giữa các bên để tránh tình trạng "vừa đá bóng, vừa thổi còi". Cụ thể, nhà thầu dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với: Chủ đầu tư, bên mời thầu; Nhà thầu tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời thầu; Nhà thầu tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. Định nghĩa "độc lập về tài chính" được cụ thể hóa là: Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp; Không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau trên 30%; Không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức khác. Quy định này nhằm đảm bảo mọi nhà thầu khi tham gia vào thị trường đều có cơ hội ngang nhau, không có sự ưu ái ngầm giữa đơn vị quản lý và đơn vị thực thi. Năm 2026, với việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, các chủ đầu tư tại 34 tỉnh/thành phố và các xã phải thực hiện rà soát nghiêm ngặt danh sách cổ đông của các nhà thầu. Nếu phát hiện nhà thầu có mối quan hệ sở hữu chéo với đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu đó sẽ bị loại ngay lập tức. Đây là lá chắn pháp lý quan trọng để ngăn chặn các "sân sau" của những người có thẩm quyền trong việc thâu tóm các gói thầu địa phương, bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

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