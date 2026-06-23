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Bạn đọc - Phản biện

Liên danh An Lạc Gia-Phước Long trúng gói thầu sửa chữa Trường TH Minh Hưng B

Vượt qua đối thủ cạnh tranh bỏ giá thấp nhờ giải pháp kỹ thuật thi công, Liên danh An Lạc Gia - Phước Long trúng gói thầu sửa chữa Trường tiểu học Minh Hưng B.

Đông Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa 06 phòng học, phòng hiệu bộ, nhà vệ sinh và hệ thống thoát nước trường tiểu học Minh Hưng B do Phòng Văn hóa - Xã hội phường Minh Hưng, TP Đồng Nai làm chủ đầu tư đã hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu. Gói thầu này áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng với phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Căn cứ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 62/QĐ-PVHXH ngày 05/6/2026 do Trưởng phòng Trần Thị Lệ Hằng ký duyệt, đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty An Lạc Gia - Phước Long. Giá gói thầu được phê duyệt ở mức 3.458.345.960 đồng, trong khi giá trúng thầu của liên danh được chọn là 3.423.000.000 đồng. Như vậy, thông qua công tác quản lý đấu thầu, chủ đầu tư đã tiết kiệm cho ngân sách nhà nước số tiền là 35.345.960 đồng, tương đương với tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 1,02%.

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Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 62/QĐ-PVHXH ngày 05/6/2026. (Nguồn MSC)

Dữ liệu từ biên bản mở thầu ngày 25/05/2026 cho thấy gói thầu ghi nhận sự tham gia cạnh tranh của hai đơn vị. Trong đó, Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Gia Võ đưa ra mức giá dự thầu sau giảm giá là 3.253.980.282 đồng. So với mức giá trúng thầu của Liên danh Công ty An Lạc Gia - Phước Long, giá đề xuất của nhà thầu Gia Võ thấp hơn 169.019.718 đồng. Tuy nhiên, ưu thế về mặt tài chính này đã không thể giúp doanh nghiệp giành được hợp đồng do không vượt qua được bước đánh giá giải pháp kỹ thuật.

Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật do Công ty TNHH một thành viên Tư vấn xây dựng Sơn Tây thực hiện đã chỉ ra hàng loạt sai sót cốt lõi trong biện pháp tổ chức thi công của nhà thầu Gia Võ. Cụ thể, tổ chuyên gia đánh giá đơn vị này đã trình bày sai lệch hạng mục công tác khối 06 phòng học vào mục nhà vệ sinh nam, đồng thời hoàn toàn bỏ trống thuyết minh biện pháp thi công cho hạng mục nhà vệ sinh nữ và hệ thống thoát nước. Bên cạnh đó, hồ sơ dự thầu cũng thiếu hụt thuyết minh biện pháp tổ chức thi công vào ban đêm, không lập biểu tiến độ thực hiện tổng thể và không nêu rõ thương hiệu, nguồn gốc xuất xứ của các loại vật tư, vật liệu xây dựng dự kiến đưa vào công trình. Việc thiếu hụt các giải pháp kỹ thuật nền tảng này dẫn đến việc nhà thầu độc lập bị loại trực tiếp.

Xét về năng lực của liên danh trúng thầu, hệ thống dữ liệu đấu thầu ghi nhận sự chênh lệch lớn về kinh nghiệm thực tế giữa hai thành viên. Thành viên thứ nhất là Công ty TNHH một thành viên Phước Long (mã số thuế 3800665915) sở hữu bề dày lịch sử hoạt động tại địa phương khi đã tham gia 63 gói thầu, trong đó trúng 51 gói, trượt 9 gói, 3 chưa có kết quả với tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt khoảng 412.341.677.136 đồng. Doanh nghiệp này hoạt động chủ yếu trên địa bàn TP Đồng Nai.

Trong khi đó, thành viên còn lại của liên danh là Công ty TNHH Xây dựng An Lạc Gia (mã số thuế 3801168401) có địa chỉ tại Phường Đồng Xoài, TP Đồng Nai mới chỉ tham gia tổng cộng 2 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và chưa từng ghi nhận kết quả trúng thầu độc lập nào có giá trị lớn. Gói thầu sửa chữa trường học lần này là dự án trúng thầu đầu tiên của doanh nghiệp dưới tư cách thành viên liên danh.

Dưới góc nhìn pháp lý và chuyên môn, sự việc đặt ra những vấn đề cần phân tích về tính cạnh tranh thực tế. Theo luật sư Nguyễn Văn Lập thuộc Đoàn Luật sư TP HCM, việc loại bỏ một nhà thầu bỏ giá thấp do không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật là quyết định phù hợp và bắt buộc nhằm bảo đảm chất lượng công trình công ích, đặc biệt là cơ sở giáo dục trường học. Mặc dù vậy, việc một gói thầu xây lắp hơn 3 tỷ đồng chỉ có duy nhất một liên danh vượt qua bước kỹ thuật để vào vòng đối chiếu tài liệu đã trực tiếp làm giảm tính cạnh tranh về giá, dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm nguồn vốn ngân sách dừng lại ở mức xấp xỉ 1,02%.

Theo chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, các quy định tại Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ luôn đặt ra yêu cầu cao về trách nhiệm giải trình và vai trò giám sát của người đứng đầu chủ đầu tư trong việc tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn ngân sách. Việc lập hồ sơ mời thầu cần bảo đảm tính minh bạch, rộng rãi để thu hút nhiều nhà thầu có năng lực tham gia thực chất, tránh tình trạng hồ sơ dự thầu của các đối thủ cạnh tranh gặp phải những lỗi sơ đẳng về mặt kỹ thuật, làm hạn chế quyền lựa chọn phương án tối ưu của nhà nước.

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, XÂY LẮP

Điều 58 Luật Đấu thầu quy định các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: Phương pháp giá thấp nhất; Phương pháp giá đánh giá; Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Phương pháp giá thấp nhất thường áp dụng cho các gói thầu đơn giản, các yêu cầu về kỹ thuật, tài chính được quy định thành các tiêu chuẩn "đạt" hoặc "không đạt". Nhà thầu nào có hồ sơ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và có mức giá thấp nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất.

Phương pháp giá đánh giá (thường dùng cho các gói thầu quy mô lớn) là phương pháp quy đổi các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và giá về cùng một mặt bằng giá để so sánh. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất là nhà thầu trúng thầu. Cuối cùng, phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá áp dụng cho các gói thầu công nghệ cao hoặc có tính chất đặc thù, trong đó điểm tổng hợp được tính theo tỷ trọng (thường kỹ thuật chiếm 70-80%, giá chiếm 20-30%).

Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hội đồng đánh giá (Tổ chuyên gia) phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu và phải chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả chấm thầu. Với sự hỗ trợ của công nghệ năm 2026, việc chấm thầu qua mạng giúp loại bỏ các sai sót thủ công và đảm bảo tính khách quan. Người dân và các nhà thầu có thể tra cứu biên bản mở thầu công khai để biết giá dự thầu của các đối thủ, từ đó giám sát được sự minh bạch trong khâu chấm thầu của chủ đầu tư.

#Quy trình đấu thầu xây dựng #Tiết kiệm ngân sách nhà nước #Chấm thầu qua mạng #Tiêu chuẩn kỹ thuật nhà thầu #Tính cạnh tranh trong đấu thầu

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Trúng hai gói thầu lớn trong một ngày

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Liên danh Công ty Thái Sơn trúng gói thầu hơn 14 tỷ đồng tại xã Tân Hưng

Dù tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu xây dựng Đường ấp Sóc Ruộng đi ấp Địa hạt - Sóc Dầm (giai đoạn 1) chỉ ghi nhận một liên danh dự và trúng thầu.

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Công ty Trương Vương trúng gói thầu hơn 3,4 tỷ đồng tại xã Phước Sơn

Công ty Trương Vương vừa trúng gói thầu duy tu bảo dưỡng tuyến đường giao thông tại xã Phước Sơn với giá trúng thầu 3,44 tỷ đồng, tiết kiệm xấp xỉ 1,49%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 05/06/2026, Văn phòng HĐND và UBND xã Phước Sơn, TP Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 122/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc dự án Duy tu bảo dưỡng tuyến đường thôn 2 Đăng Hà đi thôn 3 Đăng Hà và tuyến từ đường ĐT755B nối tiếp đường DHA 02 thôn 6 Đăng Hà, xã Phước Sơn. Đây là dự án hạ tầng sử dụng nguồn vốn Sự nghiệp phát triển đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

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