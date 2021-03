Xin xe không được, người vi phạm đấm CSGT

Ngày 16/3, Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thông tin, tổ công tác của đơn vị đã bàn giao một tài xế chống người thi hành công vụ cho Công an địa bàn để tiến hành xác minh, làm rõ, xử lý theo thẩm quyền. Tài xế vi phạm là ông Phạm Xuân B. (SN 1979, trú huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) đã có hành vi chửi, đánh CSGT.

Vụ tài xế say rượu chửi, đấm thẳng mặt thượng uý CSGT xảy ra vào khoảng 13h15 ngày 15/3, khi Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ TTKS trên tuyến Vũ Trọng Khánh - Trần Phú - Quang Trung - Nguyễn Thanh Bình - Phùng Hưng – Chu Văn An- Vạn Phúc – Đường 70 – Phúc La - Văn Khê - Văn Phú - Cầu Bươu - QL6 – Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông, Hà Nội) thì phát hiện ông B. điều khiển xe mô tô mang BKS 12S1 – 176.81 có biểu hiện sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông.

Nơi xảy ra vụ việc. Tổ công tác đã tiến hành dừng xe và kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế B. Kết quả, tài xế B. vi phạm nồng độ cồn mức vi phạm 0.567 miligam/1 lít khí thở (vượt mức phạt kịch khung của Nghị định 100/2019/NĐ-CP là 0,4 miligam/lít khí thở). Ngay sau đó, Tổ công tác đã mời ông B. vào chốt, tiến hành lập biên bản. Tại chốt CSGT, ông B. xin xỏ Tổ công tác bỏ qua vi phạm nhưng bất thành. Lập tức, ông B. dùng lời lẽ thô tục chửi bới, lăng mạ Tổ công tác. Tổ công tác đã tuyên truyền và yêu cầu ông B. về nhà, nhưng tài xế này vẫn cố tình có những lời lẽ không chuẩn mực. Bất ngờ, ông B. vung tay đấm mạnh vào mặt thượng uý Nguyễn Mạnh Tùng của Tổ công tác làm thượng úy Tùng vỡ mắt kính, sưng đỏ vùng mặt. Trước sự manh động của tài xế B., Tổ công tác đã lập tức khống chế, đưa đối tượng về Công an phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) phối hợp giải quyết, xử lý theo quy định. Hiện vụ tài xế say rượu chửi, đấm thẳng mặt thượng uý CSGT đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

