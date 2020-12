Vụ đánh CSGT TP HCM: 5 người bị triệu tập... án nặng nhất bao năm?

(Kiến Thức) - Công an huyện Bình Chánh, TPHCM đã triệu tập 5 người có liên quan đến vụ CSGT bị đánh để lấy lời khai nhằm phục vụ công tác điều tra.

Ngày 3/12, Công an huyện Bình Chánh,TP HCM cho biết, vừa lấy lời khai nhóm người tấn công cán bộ CSGT của Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Tân Túc (thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TPHCM) vào chiều ngày 1/12 trên đường Nguyễn Văn Linh, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP HCM để củng cố hồ sơ, xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ. Những người bị triệu tập lấy lời khai gồm: T.H.A. (26 tuổi, quê Bạc Liêu), L.T.G. (47 tuổi, mẹ của T.H.A.), T.V.U. (31 tuổi, chú ruột T.H.A.), L.V.H. và T.V.Q. (23 tuổi).

Dư luận cho rằng vụ đánh CSGT TP HCM là hành vi thể hiện thái độ coi thường pháp luật, gây bức xúc lên án phải xử phạt thật nặng các đối tượng này. Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường, Văn Phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, với diễn biến sự việc như vậy thì cơ quan điều tra sẽ sớm khởi tố vụ án hình sự về tội chống người thi hành công vụ, khởi tố bị can và sẽ bắt tạm giam một số đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng chức năng dựng lại hiện trường sự việc. Hành vi của một số đối tượng trong vụ việc này là rất manh động, thể hiện thái độ coi thường, bất chấp pháp luật. Có đối tượng không đội mũ bảo hiểm, đi xe ngược chiều, khi được nhắc nhở thì lập tức tấn công lại lực lượng chức năng, đây là hành vi thể hiện tính chất côn đồ. Đối tượng tiếp theo không rõ câu chuyện thực hư thế nào cũng xông vào tấn công lại lực lượng chức năng, hành vi của các đối tượng không những vi phạm giao thông mà còn coi thường, thách thức pháp luật. Theo luật sư Đặng Văng Cường, Chỉ vì bị nhắc nhở, kiểm tra, xử lý hành chính mà khi đã tấn công lại lực lượng chức năng, cố ý gây thương tích cho người thi hành công vụ. Bởi vậy đây là hành vi chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội nên việc xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm là cần thiết. Luật sư Đặng Văn Cường, Văn Phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội Ngoài hành vi vi phạm giao thông như vi phạm nồng độ cồn, đi xe ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành mệnh lệnh của người điều khiển giao thông bị xử phạt hành chính theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP thì các đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điềy 330 Bộ luật hình sự năm 2015 với mức hình phạt có thể lên đến 07 năm tù. Luật sư Cường chia sẻ, thời gian gần đây liên tục xảy ra những vụ việc người tham gia giao thông không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, người thực hiện công vụ, thậm chí có những trường hợp đối tượng quá khích đã tấn công lại lực lượng chức năng. Hành vi diễn ra công khai nơi công cộng, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đây là những hành vi thể hiện thái độ coi thường pháp luật, gây bức xúc trong dư luận, đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ, làm mất tính tôn nghiêm của pháp luật. Bởi vậy với những trường hợp này cần phải xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật để răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội. Hiện vụ đánh CSGT TP HCM đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.