Tin nóng ngày 23/2: Thầy giáo tát học sinh lớp 4, dọa đánh CSGT

Thầy giáo tát học sinh lớp 4, dọa đánh CSGT: Hôm nay, một lãnh đạo Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết đã ra quyết định kỷ luật hình thức khiển trách, cấm giảng dạy 2 tuần đối với ông H.Q.L (giáo viên Tiếng Anh) vì đánh một học sinh lớp 4 trong giờ học. Được biết, ông L. còn bị phát hiện từng dọa đánh CSGT sau một vụ va chạm giao thông xảy ra vào tối 2/2, trên đường Phan Bội Châu (phường Thành Nhất). Đi lừa đảo để trả nợ tiền rượu: Hoàng Ngọc Dân (SN 1984; trú tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) là người nghiện rượu, uống ghi nợ không có tiền trả nên nghĩ cách để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 2/2, Dân thấy anh T. (SN 1977, trú Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang ngồi uống nước trên đường Hoàng Tăng Bí thì Dân đến hỏi mua xe máy của anh T. Sau khi thỏa thuận giá cả, anh T. đồng ý bán và đưa chìa khóa xe máy cho Dân đi thử. Tuy nhiên, Dân lái xe chạy mất. Hôm nay, Công an quận Bắc Từ Liêm đã khởi tố bị can Dân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Say rượu, đâm cả người dân lẫn công an: Lương Xuân Cương, SN 1999, trú xã Xuân Lai, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái sau khi đâm một người dân bị thương, dù Trưởng Công an xã đến thuyết phục, nam thanh niên vẫn hung hãn dùng hung khí đâm gây thương tích cho trung tá bộ công an. Hôm nay, Công an huyện Yên Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Cương về tội “Cố ý gây thương tích”. Truy nã người phụ nữ đốt nhà chồng cũ: Kiều Ngọc Diễm (SN 1985; ngụ xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang) và chồng cũ là ông Lê Chí Cường (SN 1982; ngụ phường 1, TP Mỹ Tho) nảy sinh mâu thuẫn tại nhà ông Cường. Sau đó, ông Cường khoá cửa nhà, bỏ đi. Diễm ở lại dùng búa đập vỡ kính cửa sổ rồi ném chai thủy tinh có chứa chất lỏng vào nhà ông Cường khiến ngôi nhà bốc cháy rồi bỏ đi. Ngày 23/2, Công an TP Mỹ Tho đã ra quyết định truy nã bị can Diễm về tội “Huỷ hoại tài sản”. Xe đầu kéo lật đè chết 2 thanh niên: Khoảng 10h30 ngày 23/2, xe đầu kéo do Nguyễn Đăng Giang (SN 1982, trú tại tỉnh Thái Bình) điều khiển trên quốc lộ 12A hướng từ Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo về Bãi Dinh. Khi đến xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình xe đầu kéo bị lật, đè lên xe máy khiến 2 thanh niên là Đinh Xuân Hưng (SN 1992) và Hồ Quán (SN 1995), cùng trú tại xã Dân Hóa tử vong tại chỗ. Phạt 10 triệu đồng nữ giáo viên khai báo y tế không trung thực: Hôm nay, nữ giáo viên H.T.T. về ăn Tết ở Hải Dương nhưng khai báo về Hà Nội đã bị UBND quận Lê Chân, TP Hải Phòng xử phạt 10 triệu đồng về hành vi khai báo y tế không trung thực. Thực tế, nữ giáo viên này từ chiều 9/2 đã về quê ở xã Tân An, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương và ở đây đến ngày 15/2 mới về lại Hải Phòng. Người đàn ông gục chết dưới mương nước: Sáng 23/2, khi đi làm đồng, người dân xã Định Hưng, huyện Yên Định, Thanh Hóa phát hiện một người đàn ông đã tử vong và chiếc xe máy dưới mương nước. Theo điều tra, người đàn ông tên Mạnh N. (51 tuổi, trú xã Định Tiến, huyện Yên Định). Được biết, vào khoảng 10h tối ngày 22/2, ông N. có đi uống rượu và đi hát. Khi trở về, nạn nhân không may gặp nạn. >>> Xem thêm video: Kỷ luật, chuyển công tác giáo viên tát học sinh. Nguồn: VTV 1.

