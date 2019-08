Xin cho xe vi phạm, Phó chánh Thanh tra Sở GTVT An Giang bị cảnh cáo

Đội TTGT huyện đang xử lý một chiếc xe đậu không đúng nơi quy định thì Phó chánh Thanh tra Sở GTVT An Giang điện thoại xin bỏ qua với thái độ quát nạt.

Ngày 18/8, ông Nguyễn Việt Trí - Giám đốc Sở GTVT An Giang cho biết, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh An Giang vừa ban hành quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Vũ Văn Nhượng - Phó chánh Thanh tra Sở GTVT An Giang.

Theo ông Trí, ông Nhượng bị kỷ luật vì gọi điện thoại quát nạt cán bộ thanh tra giao thông huyện để xin bỏ qua lỗi vi phạm của một nhà xe.

Cơ quan Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang. (Ảnh: VnExpress.net)

“Đội Thanh tra giao thông huyện Châu Thành đang xử lý một chiếc xe đậu không đúng nơi quy định thì anh Nhượng điện thoại xin bỏ qua rồi còn quát nạt.



Sau đó các cán bộ gửi đơn lên sở phản ánh nên anh Nhượng bị xử lý”, ông Nguyễn Việt Trí - Giám đốc Sở GTVT An Giang cho biết..

Cũng theo ông Trí, sắp tới, Sở GTVT An Giang sẽ đưa ông Nhượng ra khỏi ngành thanh tra.

"Về mặt Chính quyền, chúng tôi cũng sẽ có mức xử lý tương xứng. Hiện sở GTVT đang xin ý kiến Sở Nội Vụ. Sắp tới sẽ cho anh Nhượng ra khỏi ngành thanh Tra”, Giám đốc Sở GTVT An Giang thông tin thêm