Những vụ quan chức vòi tiền “chung chi” bị bắt quả tang, nhận kết đắng

1. Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng bị lập biên bản vì vòi tiền: Ngày 12/6 vừa qua, tại trụ sở UBND huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), cơ quan công an đã lập biên bản đối với Đoàn Thanh tra, Bộ Xây dựng về hành vi đòi chung chi chục tỷ đồng.Các thành viên trng đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng đều đang bị tạm giữ. Trong đó có trưởng đoàn là bà Nguyễn Thị Kim Anh - Phó trưởng phòng Chống tham nhũng thuộc Thanh tra Bộ Xây dựng. Bà Nguyễn Thị Kim Anh - Phó trưởng phòng Phòng chống tham nhũng (Thanh tra Bộ Xây dựng); Trưởng Đoàn thanh tra, Bộ Xây dựng vừa bị công an lập biên bản. (Ảnh cổng thông tin điện tử huyện Vĩnh Tường) Tại tỉnh Vĩnh Phúc, Đoàn Thanh tra của Thanh tra Bộ Xây dựng tiến hành thanh tra công tác quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản tại TP Vĩnh Yên, huyện Tam Đảo và huyện Vĩnh Tường…T rong đó, có công ty V.H đóng trên địa bàn huyện Vĩnh Tường có vốn điều lệ 3 tỷ đồng nhưng trúng nhiều gói thầu có tổng giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng.Nêu quan điểm về vụ việc đoàn thanh tra Bộ Xây dựng đòi chung chi tiền ở Vĩnh Phúc, ngày 13/6, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cho biết sau khi có kết luận của cơ quan chức năng, bộ sẽ kiên quyết xử lý và không bao che dung túng cho bất kỳ một cá nhân nào vi phạm quy định của pháp luật.2. Bắt 5 cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vòi tiền doanh nghiệp: Ngày 26/4/2019, Công an tỉnh Thanh Hoá quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng các ông, bà: Lê Mạnh Hà (57 tuổi), Nguyễn Thị Cúc (55 tuổi), Nguyễn Hưng (43 tuổi), Dương Văn Bằng (52 tuổi) và Nguyễn Quý Diễn (50 tuổi) với tội danh Nhận hối lộ. Trước đó vào ngày 18/4/2019, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác minh và tiến hành bắt quả tang thành viên đoàn Thanh tra tỉnh đang nhận tiền của người bị thanh tra trên địa bàn huyện Thiệu Hóa. Trong quá trình tiến hành thanh tra tại địa bàn huyện Triệu Hóa trên nhiều lĩnh vực đối với các xã, cơ quan, doanh nghiệp, trường học (bắt đầu từ ngày 7/3/2019), các thành viên trong đoàn thanh tra có hành vi “vòi” tiền doanh nghiệp. 3. Trưởng phòng thanh tra cục thuế nhận 130 triệu đồng: Ngày 3/8/2018, TAND tỉnh Bình Định tuyên 8 năm tù đối với bị cáo Hồ Minh Khiêm (54 tuổi, ở TP.Quy Nhơn, Bình Định) - nguyên Trưởng phòng Thanh tra thuế Cục Thuế tỉnh Bình Định về tội Nhận hối lộ; đồng thời buộc bị cáo phải trả lại số tiền 130 triệu đồng cho bị hại.Theo cáo trạng, trong quá trình thanh tra thuế tại Công ty CP xây dựng An Nghĩa (ở TP Quy Nhơn, Bình Định), đoàn thanh tra do ông Khiêm làm trưởng đoàn phát hiện công ty này có một số sai phạm. Ông Khiêm đã gặp gỡ trực tiếp lãnh đạo công ty nói trên yêu cầu đưa 130 triệu đồng để bỏ qua một số lỗi (Ảnh: Bị cáo Khiêm trong phiên xét xử sơ thẩm ngày 20/4/2018). Chiều 1/10/2017, tại một quán cà phê trên đường Phan Đình Phùng (TP Quy Nhơn, Bình Định), khi đại diện doanh nghiệp đang đưa 2 bịch ni lông màu đen và màu nâu (bên trong có đựng 130 triệu đồng) cho ông Khiêm để bỏ vào túi xách thì bị lực công an phát hiện, bắt quả tang (Ảnh: Bị cáo trong phiên tòa ngày 3/8/2018). 4. Đoàn Thanh tra giao thông Cần Thơ nhận hối lộ 4 tỷ: Ngày 20/10/2017, TAND TAND Cấp cao tại TP HCM đã chính thức tuyên án vụ Thanh tra giao thông TP Cần Thơ nhận hối lộ. Trong đó, đối Đoàn Vũ Duy (nguyên Đội trưởng Đội 11, phụ trách địa bàn quận Bình Thủy) phải nhận án chung thân.Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, từ năm 2013 đến năm 2016, nhóm 7 TTGT với "cò", thoả thuận với một số doanh nghiệp có nhà xe hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa để không bắt hoặc bắt nhưng phạt với các lỗi nhẹ khi vi phạm luật giao thông. Các đối tượng đã nhận tổng cộng hơn 4 tỷ đồng của các cá nhân và doanh nghiệp. Hàng tháng hoặc từng lần vi phạm, các doanh nghiệp, cá nhân giao nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản cho các bị cáo với số tiền ít nhất là 1 triệu đồng/tháng, nhiều nhất là 28 triệu đồng/tháng.5. Phó chánh án đòi hối lộ "1 đồng" cũng không bớt: Ngày 16/10/2017, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt bà Trương Thị Hoa (SN 1963, ngụ huyện Ea Kar - nguyên phó chánh án TAND huyện Ea Kar) 12 tháng tù giam về tội nhận hối lộ. Cuối năm 2016, bà Hoa đã đòi ông Nông Văn Thụt (48 tuổi, ngụ huyện Ea Kar, vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ) số tiền 80 triệu đồng để ông này hưởng án treo. Ông Thụt sau đó cũng bị tuyên phạt 1 năm tù giam. 6. Lái xe Sở TNMT Thanh Hóa nhắn tin vòi tiền doanh nghiệp: Tháng 4/2017, ông Nguyễn Thăng Long, lái xe Chi cục bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên) bị kỷ luật, chuyển xuống làm nhân viên bảo vệ do lợi dụng danh nghĩa đoàn kiểm tra, có hành vi trao đổi, nhắn tin tư vấn để lấy tiền doanh nghiệp.Liên quan đến vụ việc, bà Nguyễn Thị Vy - Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN&MT) đã phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong khi biết thông tin liên quan đến ông Long và ông Mai Đình Tiến (phiên dịch Công ty TNHH MS ViNa) trao đổi nhắn tin về việc đưa, nhận tiền, nhưng không báo cáo lãnh đạo Sở TN&MT.7. Quan chức đường sắt nhận 11 tỷ của nhà thầu Nhật Bản: Ngày 27/10/2015, TAND TP Hà Nội đã xét xử các bị cáo trong vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Ban Quản lý các Dự án đường sắt (RPMU), thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.Theo đó, các bị cáo Phạm Hải Bằng lĩnh án 12 năm tù, Nguyễn Nam Thái lĩnh án 11 năm tù, Phạm Quang Duy 8 năm 6 tháng tù, Trần Quốc Đông và Nguyễn Văn Hiếu cùng lĩnh 7 năm 6 tháng tù, Trần Văn Lục bị phạt 5 năm 6 tháng tù, cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại Điều 281, khoản 3 – BLHS.Trong khoảng thời gian từ tháng 9/2009 đến tháng 2/2015, các đối tượng trên nhận tổng cộng 11 tỷ đồng (không được theo dõi sổ sách) từ Công ty tư vấn giao thông Nhật Bản (JTC) để nhà thầu hỗ trợ kinh phí cho RPMU sử dụng cho mục đích liên quan đến thực hiện dự án.

