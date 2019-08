Giải cứu kịp thời du khách Pháp định nhảy lầu tự tử từ tầng 7

Thuê phòng khách sạn tại thị trấn Quang Minh (huyện Mê Linh, Hà Nội) đợi làm thủ tục bay về nước, một du khách người Pháp có biểu hiện hoang tưởng định nhảy từ cửa sổ tầng 7 khách sạn xuống đất tự tử nhưng may mắn được lực lượng Công an cứu kịp thời.

Khoảng 13h15 ngày 17/8, Công an thị trấn Quang Minh nhận được tin báo của nhân viên khách sạn Mê Linh (tại tổ 8, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh) về việc có một vị khách nam tên là Chirstophe Gilles Boutinon (SN 1982, quốc tịch Pháp) thuê phòng 704 của khách sạn đang có biểu hiện muốn nhảy xuống đất tự tử từ tầng 7.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội phối hợp Đội Cảnh sát PCCC Công an huyện Mê Linh lên phương án tiếp cận, giải cứu.

Ngay sau đó, Công an thị trấn Quang Minh nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Thời điểm lực lượng Công an có mặt, việc tiếp cận, thuyết phục người nước ngoài muốn tự tử này rất khó khăn bởi anh ta chốt chặn, khóa trái cửa phòng khách sạn.



Cán bộ Đại sứ quán Pháp đến phối hợp lực lượng Công an vận động thuyết phục Chirstophe Gilles Boutinon từ bỏ ný định tự tử.

Trước tình thế cấp bách, để kịp thời ngăn chặn nguy cơ xấu xảy ra, Thiếu tá Nguyễn Văn Tiến, Trưởng Công an thị trấn Quang Minh đã cấp báo Ban chỉ huy Công an huyện Mê Linh để chỉ đạo phương án giải cứu du khách muốn tự tử . Thượng tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Công an huyện Mê Linh trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo Công an huyện Mê Linh, Công an thị trấn Quang Minh triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn; tìm cách thuyết phục người nước ngoài nói trên bớt manh động.



Anh Chirstophe Gilles Boutinon được lực lượng Công an giải cứu an toàn.

Công an huyện cũng khẩn trương báo cáo Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, báo tin cho Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP Hà Nội và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam để phối hợp triển khai phương án giải cứu.



Dù được lực lượng Công an và đại diện Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam kiên trì vận động thuyết phục, nhưng trong suốt gần 6 giờ đồng hồ, anh Chirstophe Gilles Boutinon vẫn không từ bỏ ý định tự tử. Đến 19h30', bằng các biện pháp nghiệp vụ, vừa thương thuyết nhằm đánh lạc hướng, lực lượng Công an đã tiếp cận được hiện trường, giải cứu an toàn người đàn ông.

Sau khi kiểm tra y tế, xác định sức khỏe của anh Chirstophe Gilles Boutinon tạm thời ổn định, Công an huyện Mê Linh đã bàn giao anh Chirstophe Gilles Boutinon cho Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam để tiếp tục theo dõi, quản lý và điều trị đối với anh Chirstophe Gilles Boutinon.

Ngay sau khi giải cứu nạn nhân thoát khỏi nguy hiểm, lực lượng y tế do Đại sứ quán Pháp cử đến lập tức kiểm tra sức khỏe cho nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu từ anh Chirstophe Gilles Boutinon, anh này nhập cảnh vào Việt Nam được khoảng 2 tuần để đi du lịch. Trong khi đợi làm thủ tục về nước, người đàn ông này đã đến thuê phòng tại khách sạn trên cho gần với sân bay Nội Bài, để thuận tiện đợi chuyến bay về nước. Theo nhân viên khách sạn, anh Chirstophe Gilles Boutinon mới đến thuê phòng tại khách sạn vào lúc 1h45 sáng cùng ngày, đến gần 13h thì nhân viên khách sạn phát hiện vị khách này có biểu hiện bất thường như trên.

Đại diện cơ quan chức năng cho biết, người đàn ông này có biểu hiện mắc bệnh hoang tưởng, luôn nghĩ rằng mình bị người khác tìm bắt. Tuy nhiên khi kiểm tra sức khỏe tại chỗ, anh này không dương tính với ma túy, không có biểu hiện bị "ngáo đá"

Ngài Oliver Laboute, đại diện Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đã có thư cảm ơn viết tay cảm ơn các lực lượng tham gia giải cứu anh Chirstophe Gilles Boutinon

Sau khi tiếp nhận bàn giao công dân, ngài Oliver Laboute, đại diện Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đã có thư cảm ơn viết tay cảm ơn các lực lượng tham gia giải cứu anh Chirstophe Gilles Boutinon.