Xét xử gian lận thi cử Hà Giang: Vợ và em gái ông Triệu Tài Vinh vắng mặt

Sáng ngày 14/10, TAND tỉnh Hà Giang đã mở lại phiên sơ thẩm xét xử 5 bị cáo liên quan vụ nâng điểm thi THPT quốc gia 2018 xảy ra tại tỉnh này. Trước đó, phiên tòa đã phải hoãn xử do vắng mặt hàng loạt người làm chứng.



Phiên tòa sáng 14/10, do Thẩm phán Vương Thị Thu Hà làm chủ tọa.

Tại phiên tòa lần này, ông Vũ Văn Sử, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang, Phó trưởng ban chỉ đạo kỳ thi có mặt tại tòa. Ngoài ra, bà Vũ Thị Kim Chung (Hiệu trưởng Trường chuyên Hà Giang) và bà Tống Thị Phương (cô ruột bị cáo Vũ Trọng Lương) - 2 người được đại diện VKS đề nghị triệu tập hôm 18/9 cũng có mặt tại phiên xử này.

Gặp lại người đầu tiên lên tiếng về gian lận thi cử - Video: VTC14

Đáng chú ý, sau khi tiến hành kiểm tra căn cước các bị cáo, người làm chứng và người có quyền, nghĩa vụ liên quan, Thư ký phiên tòa cho biết, có nhiều người có đơn xin vắng mặt. Theo đó, tại phiên tòa này, trong tổng số 178 người được triệu tập có 86 nhân chứng có mặt, 82 người có đơn xin vắng và 19 người vắng mặt không có lý do.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Trong số, những người được triệu tập, bà Triệu Thị Giang, Phó phòng Kinh tế đối ngoại thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư và bà Phạm Thị Hà, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp tỉnh Hà Giang có đơn xin vắng mặt.

Bà Triệu Thị Giang là em gái ông Triệu Tài Vinh - nguyên Bí thư Tỉnh ủy. Ngày 1/10 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang đã kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Giang do có hành vi nhờ người khác tác động để cháu ruột (con gái của ông Vinh) được nâng điểm.

Bà Phạm Thị Hà, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Giang (bà Phạm Thị Hà là vợ của ông Triệu Tài Vinh, nguyên Bí thư tỉnh ủy Hà Giang, hiện là Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương). Bà Hà được triệu tập đến tòa với tư cách người làm chứng nhưng cũng đã có đơn xin xét xử vắng mặt.

Trước sự vắng mặt của nhiều nhân chứng, người liên quan, Luật sư Hoàng Văn Hướng - người bào chữa cho Triệu Thị Chính nêu quan điểm nếu việc triệu tập nhân chứng chưa đầy đủ, yêu cầu cần thu thập thêm tài liệu và triệu tập thêm nhân chứng liên quan.

Tuy nhiên, đại diện VKS tỉnh Hà Giang cho rằng những người làm chứng vắng mặt đã có lời khai tại cơ quan điều tra. Trong khi đó, các nhân chứng quan trọng đều có mặt nên đề nghị HĐXX tiếp tục làm việc.

Cảnh sát dẫn giải bị cáo Nguyễn Thanh Hoài đến tòa.

Sau khi hội ý, chủ tọa Vương Thị Thu Hà kết luận sự vắng mặt của những người làm chứng không ảnh hưởng đến phiên tòa nên quyết định xét xử. Ngay sau đó, đại diện VKS công bố cáo trạng truy tố 5 bị cáo.

Cáo trạng nêu rõ, trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại Hà Giang, bị can Nguyễn Thanh Hoài - cựu Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục đã bàn bạc, thống nhất rồi đưa danh sách 93 thí sinh cho cấp phó là Vũ Trọng Lương sửa kết quả bài thi. Ngoài ra, Lương còn trực tiếp nhận nâng điểm cho 14 thí sinh khác.

Sau đó, một mình Lương sửa kết quả 309 bài thi các môn để nâng điểm cho 107 thí sinh. Bị can Phạm Văn Khuông (cựu Phó giám đốc Sở GD&ĐT) đã cung cấp thông tin của con ông này để nhờ Hoài nâng thêm 13,3 điểm.

Lê Thị Dung (cựu cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Hà Giang) có mối quan hệ quen biết nên nhờ bị can Hoài nâng điểm cho 20 thí sinh.

Riêng bị can Triệu Thị Chính - cựu Phó Giám đốc Sở GĐ&ĐT được xác định đã không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ của trưởng ban chấm thi, vi phạm quy chế thi, đưa danh sách 13 thí sinh nhờ Nguyễn Thanh Hoài nâng điểm môn ngữ văn cho 12 thí sinh và xem điểm cho 1 thí sinh. Cơ quan điều tra xác định giữa 2 bị can đã thống nhất số điểm cần nâng, nhưng vì lý do khách quan nên ông Hoài chưa thực hiện can thiệp nâng điểm.

Cơ quan An ninh điều tra không thu thập được chứng cứ chứng minh có vụ lợi hay tiền bạc trong vụ án. Công an cũng đấu tranh với gia đình các thí sinh nhưng không ai khai nhận đưa tiền hay vật chất để nhờ nâng điểm. Bên cạnh đó, 2 bị can Hoài và Lương cũng không thừa nhận mà chỉ giúp nâng điểm do quen biết, bạn bè, người thân.

Bị cáo Võ Trọng Lương đến tòa.

Trong vụ án này, cơ quan tố tụng xác định được 210 người là bố, mẹ của 107 thí sinh được nâng điểm. Căn cứ lời khai của những người liên quan, cơ quan điều tra đã đề xuất Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang chỉ đạo xử lý những phụ huynh này theo quy định.

Cáo trạng cũng nêu rõ, hành vi phạm tội của các bị can nói trên đã xâm hại đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, gian lận trong thi cử không chỉ để lại hậu quả trước mắt mà còn về lâu dài sẽ đào tạo ra một nguồn nhân lực chất lượng thấp và yếu kém, tác động đến đạo đức xã hội, không còn sự công bằng trong xã hội.

Phiên tòa xét xử gian lận thi cử Hà Giang vẫn đang tiếp tục.

Kiến Thức sẽ tiếp tục đưa tin.