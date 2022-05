Xe điện “nhiều không” hoạt động ở rừng thông bản Áng: UBND Mộc Châu nói gì?

Liên quan đến bài phản ánh “Công ty Phượng Hoàng dùng xe điện “chui” tại KDL Phoenix Mộc Châu” mà Báo Tri thức và Cuộc sống đăng tải, mới đây, UBND huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) đã có văn bản trả lời.

Xe điện không đăng ký, cấp biển số hoạt động tại KDL Phoenix Mộc Châu.

Theo đó, tại văn bản số 1281/UBND-KTHT về việc hoạt động xe điện của Công ty TNHH phát triển du lịch quốc tế Phượng Hoàng Mộc Châu của UBND huyện Mộc Châu gửi Báo Tri thức và Cuộc sống do Phó Chủ tịch Phùng Thị Thúy ký: “Đối với các phương tiện hoạt động xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, Công ty đã có cam kết gửi chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan đến các nội dung: Tự chịu trách nhiệm về công tác bảo đảm an toàn của phương tiện, bảo đảm an toàn cho khách khi hoạt động chở người trên tuyến đường nội bộ trong khu du lịch; Không cho phương tiện tham gia giao thông và chỉ hoạt động trên đường chuyên dùng nội bộ trong khu du lịch. Nội dung này đã có văn bản của Bộ GTVT trả lời đối với Khu du lịch chùa Hương Tích (tỉnh Hà Tĩnh)”.

Theo UBND huyện Mộc Châu, thực tế hiện nay, Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng Mộc Châu chỉ sử dụng xe điện để đưa, đón khách trong phạm vi khuôn viên dự án “Khu du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp rừng thông Bản Áng, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

“Như vậy, việc hoạt động xe chở người bốn bánh có gắn động cơ điện của Công ty theo quy định tại khoản 11 Điều 3 Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ Giao thông Vận tải là xe không tham gia giao thông”, văn bản nêu.

Đối với nội dung phản ánh loạt xe điện của Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng Mộc Châu không đăng ký, đăng kiểm, không tham gia bảo hiểm theo quy định của pháp luật và không có sự chấp thuận của Sở GTVT tỉnh Sơn La, phía UBND huyện Mộc Châu cho biết, ngay sau khi nhận phản ánh của Báo Tri thức và Cuộc sống, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức làm việc trực tiếp để kiểm tra các hoạt động sử dụng xe điện của Công ty. Qua kiểm tra nhận thấy, các phương tiện xe chở người bốn bánh có gắn động cơ của công ty đã có giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do Cục Đăng kiểm Việt Nam thuộc Bộ GTVT cấp, đảm bảo theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ GTVT.

Từ những nội dung trả lời trên, cho thấy UBND huyện Mộc Châu đang tồn tại nhiều bất cập, “lỗ hổng”, thậm chí là sự loay hoay, yếu kém trong công tác quản lý hoạt động xe điện trên địa bàn. Bởi lẽ, lãnh đạo UBND huyện Mộc Châu đã dựa trên nội dung văn bản của Bộ GTVT trả lời đối với Khu du lịch chùa Hương Tích (tỉnh Hà Tĩnh) để áp cho hoạt động xe điện của Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng Mộc Châu (tỉnh Sơn La) là chưa hợp lý.

Theo đó, văn bản số 9107/BGTVT-VT của Bộ GTVT về việc đầu tư xe điện hoạt động trong phạm vi hẹp thuộc khu vực chùa Hương Tích trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (không tham gia giao thông) trả lời Sở GTVT tỉnh Hà Tĩnh vào ngày 26/9/2019 là văn bản dựa trên tình hình thực tế của địa bàn, kiến nghị riêng của Sở GTVT Hà Tĩnh và trong bối cảnh tỉnh Hà Tĩnh không nằm trong danh sách 35 tỉnh, thành phố được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho thí điểm hoạt động đối với xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện hoặc động cơ xăng phục vụ chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế.

Xe điện hoạt động tại KDL Phoenix Mộc Châu chưa được sự chấp thuận của Sở GTVT tỉnh Sơn La mặc dù địa phương nằm trong danh sách được thí điểm.

Trong khi đó, Sơn La là tỉnh được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho thí điểm hoạt động đối với xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện. Điều này, buộc các đơn vị hoạt động xe điện trên địa bàn tỉnh Sơn La phải tuân thủ các quy định thí điểm.

Nội dung cốt lõi mà Bộ GTVT yêu cầu các phương tiện tham gia thí điểm, các đơn vị tham gia thí điểm là chỉ được sử dụng xe đã được đăng ký, cấp biển số theo quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 4/4/2014 của Bộ Công an; Thực hiện kiểm tra lưu hành an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe theo quy định tại Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về điều kiện đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong khu vực hạn chế....

Ngoài ra, mới đây Bộ GTVT đã yêu cầu các Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với lực lượng chức năng, cơ quan liên quan trên địa bàn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kiểm tra hoạt động của phương tiện đúng tuyến đường, khu vực được phép hoạt động mà UBND cấp tỉnh đã quy định.

Tuy nhiên, thực tế, Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng Mộc Châu đang sử dụng loạt xe điện không đăng ký, không cấp biển số để hoạt động kinh doanh thu phí trái quy định. Thậm chí, còn không xin phép Sở GTVT tỉnh Sơn La để được hướng dẫn, chấp thuận phạm vi khu vực hoạt động và quản lý, kiểm tra.

Ông Nguyễn Anh Cương - Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái (Sở GTVT tỉnh Sơn La) xác nhận, Sở GTVT chưa nhận được đăng ký hoạt động xe điện của Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng tại Mộc Châu.

