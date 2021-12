Xe cơi nới thùng, thành lộng hành ở Quảng Ninh: TP Hạ Long cho hoạt động?

Dù tuyến đường nối khu công nghiệp Cái Lân – khu công nghiệp Việt Hưng do Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh quản lý nhưng Phó Chủ tịch UBND TP. Hạ Long Nguyễn Hữu Nhã lại ký văn bản cho phép xe quây thành, cơi nới thành thùng được hoạt động trên tuyến đường.



UBND TP Hạ Long "mở đường" cho xe cơi nới thành, thùng

Ngày 18/3/2021, Cảng Container quốc tế Cái Lân và Cảng Quảng Ninh có văn bản kiến nghị về việc “tháo gỡ khó khăn về hạ tầng giao thông và vận chuyển, xuất nhập khẩu hàng hóa khu công nghiệp và Cảng Cái Lân” gửi đến UBND TP Hạ Long.

Trong đó nêu: “Thời gian vừa qua tuyến đường kết nối KCN Cái Lân – Việt Hưng được đưa vào khai thác, lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm soát về xe vận tải lưu thông khu vực tuyến đường RD01 kết nối với tuyến đường khu công nghiệp Cái Lân – Việt Hưng. Đây là đoạn đường nội bộ hoạt động từ trước tới nay của khu vực KCN Cảng Cái Lân. Do vậy, dẫn đến tình trạng xuất nhập khẩu hàng hóa bị ứ đọng, đình trệ... Các doanh nghiệp chúng tôi tha thiết kính đề nghị UBND TP. Hạ Long xem xét, tạo điều kiện tháo gỡ: Tiếp tục cho các doanh nghiệp thực hiện việc vận chuyển hàng hóa phục vụ xuất nhập khẩu theo văn bản số 3674/UBND ngày 24/6/2016 “về việc dừng kiểm tra các xe ô tô quây thành vận chuyển hàng có tỷ trọng nhẹ trong khu công nghiệp Cái Lân” cũng như đoạn đầu đường nối từ khu công nghiệp Cái Lân đến khu công nghiệp Việt Hưng (từ hàng rào nhà máy đóng tàu Hạ Long đến khu công nghiệp Cái Lân)”.

Xe quây tôn, cơi nới tung hoành trên tuyến đường nối khu công nghiệp Cái Lân – khu công nghiệp Việt Hưng.

Sau khi nhận đơn kiến nghị, ông Nguyễn Hữu Nhã, Phó Chủ tịch UBND TP. Hạ Long đã ký văn bản số 2251/UBND về việc “Giải quyết đề nghị của Cảng container Quốc tế Cái Lân và Cảng Cái Lân” và ban hành ngày 22/3/2021. Nội dung văn bản thể hiện: “Đồng ý đề nghị của Cảng container Quốc tế Cái Lân và Cảng Cái Lân về việc tiếp tục cho các doanh nghiệp thực hiện việc vận chuyển hàng hóa phục vụ xuất nhập khẩu theo văn bản số 3674/UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh đối với đoạn từ hàng rào nhà máy đóng tàu Hạ Long đến Khu công nghiệp Cái Lân thuộc tuyến đường nối khu Công nghiệp Cái Lân – khu công nghiệp Việt Hưng”.

Đối chiếu với văn bản số 3674/UBND-GT1 của UBND tỉnh Quảng Ninh, có nội dung: “Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, giao Công an tỉnh phối hợp với UBND TP Hạ Long kiểm tra, yêu cầu Công an TP. Hạ Long dừng ngay việc kiểm tra và không xử lý đối với các xe ô tô quây thành để chở dăm gỗ trên các tuyến đường nội bộ thuộc khu công nghiệp Cái Lân nhưng vẫn giữ đúng trọng tải và đảm bảo an toàn giao thông theo đúng ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 3374/UBND-TH1 ngày 12/6/2015 và văn bản 3389/UBND-TH1 ngày 12/6/2015”. Điều này cho thấy, văn bản số 3674/UBND-GT1 được ban hành năm 2016 trong bối cảnh chưa có dự án đường nối khu công nghiệp Cái Lân - khu công nghiệp Việt Hưng (dự án đường giao thông, tháng 2/2021 đưa vào khai thác). Văn bản cũng chỉ có phép xe ô tô quây thành để chở dăm gỗ trên các tuyến đường nội bộ thuộc khu công nghiệp Cái Lân. Chưa nói đến nội dung của văn bản trên có dấu hiệu trái với Luật Giao thông đường bộ, Luật an toàn vệ sinh lao động, Luật Công an Nhân dân.

Thế nhưng, ông Nguyễn Hữu Nhã, Phó Chủ tịch UBND TP. Hạ Long lại “vận dụng” văn bản số 3674/UBND một cách triệt để khi đính kèm thêm “đoạn từ hàng rào nhà máy đóng tàu Hạ Long đến Khu công nghiệp Cái Lân thuộc tuyến đường nối khu Công nghiệp Cái Lân – khu công nghiệp Việt Hưng” vào trong văn bản chấp thuận đề nghị của các doanh nghiệp. Thay vì giữ nguyên “bán kính” đường nội bộ thuộc khu công nghiệp Cái Lân mà UBND tỉnh quy định thì Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long lại “mở rộng” ra cả đường giao thông. Việc này vô hình trung tạo điều kiện cho xe quây thành, cơi nới thành thùng hoạt động, tham gia giao thông.

Có dấu hiệu ra văn bản trái thẩm quyền?

Ngày 22/12/2021, làm việc với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó phòng Quản lý Đô thị, UBND TP Hạ Long thừa nhận văn bản số 2251/UBND về việc “Giải quyết đề nghị của Cảng container Quốc tế Cái Lân và Cảng Cái Lân” ngày 22/3/2021 do ông Nguyễn Hữu Nhã, Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long ký sau khi nhận được đơn kiến nghị của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi được hỏi trong khu công nghiệp Cái Lân có bao nhiêu công ty, kho xưởng được phép sản xuất, chế biến và xuất nhập khẩu dăm gỗ thì ông Tùng nói “không nắm được” và cho biết trong đơn kiến nghị của doanh nghiệp gửi đến cũng không đề cập đến số liệu này.

Phó phòng Quản lý Đô thị, UBND TP. Hạ Long cũng lắc đầu “không biết” khi được hỏi về số lượng xe tải vận chuyển dăm gỗ đăng ký hoạt động trong khu công nghiệp Cái Lân và có được yêu cầu dán bảng tên, số hiệu để nhận biết. Trong khi, nội dung văn bản số 2251/UBND yêu cầu: “Cảng Container quốc tế Cái Lân và Cảng Quảng Ninh đảm bảo an toàn giao thông, chỉ cho xe tham gia giao thông đúng khu vực, đúng tốc độ đối với đoạn đường nêu trên, kiểm soát số lượng xe đúng đối tượng”.

Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh đưa tuyến đường nối khu công nghiệp Cái Lân – khu công nghiệp Việt Hưng vào khai thác và giao nhiệm vụ quản lý cho Sở GTVT Quảng Ninh.

Điều đáng nói, văn bản số 2251/UBND do ông Nguyễn Hữu Nhã ký và ban hành ngày 22/3/2021 có dấu hiệu trái thẩm quyền khi tuyến đường nối khu Công nghiệp Cái Lân – khu công nghiệp Việt Hưng thuộc thẩm quyền khai thác, quản lý của Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh chứ không phải của UBND TP Hạ Long.

Theo đó, ngày 4/2/2021, UBND tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định số 334/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ quản lý, bảo trì công trình dự án đường nối khu công nghiệp Cái Lân qua khu công nghiệp Việt Hưng đến đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn.

Ngoài việc đưa vào khai thác dự án, UBND tỉnh Quảng Ninh đã giao cho Sở GTVT quản lý, bảo trì nền đường, mặt đường, hệ thống thoát nước, an toàn giao thông của tuyến chính và các nút giao. UBND TP Hạ Long chỉ quản lý, bảo trì toàn bộ phần đường gom, vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng và công trình thuộc vỉa hè trên tuyến chính.

Thời gian thực hiện Quyết định từ ngày 1/2/2021, thế nhưng ông Nguyễn Hữu Nhã, Phó Chủ tịch UBND TP. Hạ Long vẫn “vượt mặt” UBND tỉnh, Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh để đặt bút ký văn bản số 2251/UBND vào ngày 22/3/2021.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.