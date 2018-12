Xe buýt bị ôtô tải húc bay xuống ruộng, hàng chục khách hú vía

Do mặt đường trơn trượt, xe buýt chở theo hành khách đã va chạm với xe tải và lao xuống ruộng, hàng chục hành khách được phen hú vía. Rất may không có trường hợp thương vong.

Sáng 28/12, xe buýt mang biển số Nghệ An lưu thông trên quốc lộ 7A hướng từ Vinh – huyện Con Cuông. Đến đoạn đường thuộc xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn xảy ra va chạm với xe đầu kéo mang biển số Nghệ An lưu thông cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Minh Phúc.

Vụ tai nạn khiến xe buýt rơi xuống ruộng bên đường, chỉ dừng lại khi đâm vào một cây xoan. Khoảng 20 hành khách trên xe hoảng loạn, nhiều người bị trầy xước.

CSGT huyện Anh Sơn có mặt phối hợp với lực lượng chức năng khác phân luồng giao thông, giải tỏa ách tắc, điều tra nguyên nhân.

“Có thể do đường trơn nên sau khi xảy ra va chạm chiếc xe buýt bị mất lái lao xuống vực sâu hơn 10 m. Rất may chiếc xe buýt không bị lật nên những người trên xe vẫn được an toàn”, một điều tra viên cho hay.