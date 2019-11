Xe biển xanh VFF gây tai nạn: Xác định danh tính tài xế

Theo đó, danh tính tài xế điều khiển chiếc xe biển xanh mang BKS: 80A - 019.72 gây tai nạn rồi bỏ chạy trong tình trạng say xỉn (với kết quả đo là 0,071miligam/lít khí thở) là Mai Minh Thái (SN 1968, trú tại Hà Nội). Chiếc xe thuộc sở hữu của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Chiều 28/11, trao đổi PV Kiến Thức ông Lê Hoài Anh, Tổng TK VFF cho biết, sau khi báo chí phản ánh, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã xác minh, tìm hiểu sự việc và trả lời cho báo chí.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ngay sau khi nắm được thông tin sơ bộ về vụ việc, đơn vị này đã quyết định tạm đình chỉ công việc của lái xe trong thời gian 10 ngày, kể từ 28/11/2019, để báo cáo giải trình và chờ xem xét xử lý.

Toàn bộ ô tô của VFF chỉ được sử dụng khi có sự phân công theo nhiệm vụ phù hợp và không được sử dụng mục đích riêng. Nếu lái xe của VFF vi phạm thì sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm dân sự khi điều khiển xe.

Trước đó, vào tối 27/11, anh Mai Minh Thái say xỉn điều khiển xe ô tô biển xanh BKS 80A – 019.72 di chuyển từ đường Phạm Hùng, vị trí đối diện Trung tâm Hội nghị Quốc gia đi sang Lê Văn Lương và ra đường Láng Hạ, va chạm vào 2 cô gái đi xe máy.

Tuy nhiên, tài xế ô tô biển xanh 80A không dừng lại, mà tiếp tục cho xe di chuyển theo đường Láng Hạ, khi đến gần Đại sứ quán Mỹ thì bị chặn lại. Ngay sau đó, lực lượng Công an phường Thành Công, Công an quận Ba Đình và Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội có mặt tại hiện trường, tổ chức điều tra vụ việc.

