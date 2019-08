2 năm rao bán, xe biển xanh doanh nghiệp tặng vẫn để xó

Ngày 15/8, một cán bộ Sở Tài chính Nghệ An cho biết, xe biển xanh 80A-017.88 mặc dù đã giảm giá xuống 2,2 tỷ đồng nhưng vẫn không có người mua.



Như vậy, đã gần 2 năm nay, tỉnh Nghệ An đã nhiều lần đăng thông báo bán đấu giá xe Toyota Land Cruiser 80A – 017.88 nhưng vẫn không có cá nhân, tổ chức đến đăng ký mua.

Trước đây, giá bán khởi điểm chiếc xe nói trên là 2,4 tỷ đồng, nay giảm giá xuống còn 2,2 tỷ đồng. Hiện tại xe biển xanh 80A-017.88 đang được để tại trụ sở của Sở Tài chính Nghệ An.

Xe 80A-017.88 do công ty Tuấn Lộc tặng Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An nhưng nhiều lần bán đấu giá vẫn không có người mua. Xe sang Toyota Land Cruiser VX biển xanh 80A – 017.88 sản xuất năm 2014 được Công ty CP đầu tư xây dựng Tuấn Lộc (trụ sở tại TP.HCM) tặng cho Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An. Doanh nhân Trần Tuấn Lộc quê ở huyện Nam Đàn, Nghệ An.



Về nguồn gốc xe sang biển xanh 80A – 017.88, công văn 560/CV-VPTU của Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An gửi Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An ghi rõ: ngày 20/3/2014, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc (trụ sở tại TP. HCM) có quyết định số 217/QĐ-ĐHĐCĐ về việc tặng xe cho Tỉnh uỷ Nghệ An, tạo điều kiện về phương tiện để phục vụ đi công tác, nhất là ở các huyện miền Tây Nghệ An và đối ngoại với nước bạn Lào. Giá trị xe là 2,7 tỷ đồng.

Công văn ghi rõ: "Việc tặng xe ô tô cho Tỉnh ủy Nghệ An là hoàn toàn tự nguyện của công ty, đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc thống nhất và quyết định" .

Hai xe sang biển xanh do CIENCO 4 và Công ty Tuấn Lộc tặng tỉnh Nghệ An. Được biết, tháng 6/2018, cơ quan chức năng Nghệ An đã bán đấu giá thành công xe sang biển xanh Toyota Land Cruiser VX BKS 80A – 167.68 (do Tổng công ty xây dựng Công trình giao thông 4 - CIENCO 4 tặng cho Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An) với giá 2,6 tỷ đồng (giá khởi điểm là 2,5 tỷ đồng). Đơn vị trúng đấu giá là một doanh nghiệp tư nhân có trụ sở tại TP Vinh.



Trước đó, từ tháng 3/2017, dư luận Nghệ An đã bàn tán xôn xao về việc cán bộ lãnh đạo tỉnh Nghệ An đi xe vượt quá tiêu chuẩn quy định cũng như về nguồn gốc 2 chiếc "xe sang biển xanh" nói trên.

Tuy nhiên, tỉnh Nghệ An cho biết việc 2 doanh nghiệp nói trên tặng xe ô tô cho Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An là hoàn toàn tự nguyện và xuất phát từ tấm lòng hướng về quê hương Nghệ An.