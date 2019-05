Vụ nữ sinh giao gà Điện Biên: Bùi Văn Công đã chịu khai báo

Liên quan đến vụ hãm hiếp, sát hại, mới đây, cơ quan công an đã công bố một số chuyển biến mới trong vụ án.

Trước đó, Vì Văn Toán khai với cảnh sát điều tra rằng nguyên nhân bắt cóc nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên là do gia đình nữ sinh này nợ đối tượng hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, người nhà nạn nhân khẳng định không quen biết Toán cũng như không có chuyện nợ nần như Toán khai.

Thứ nhất là cơ quan công an đang đang xoáy vào một nhân vật để làm sáng tỏ thêm các tình tiết của vụ án.

Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Điện Biên vào ngày 8/5 vừa qua. Theo đó, tướng Vương đã nhận được nhiều báo cáo, nhưng vì lý do nghiệp vụ nên không được phép đưa tin.

Trong một diễn biến gần đây mà Kiến Thức đã đưa tin, n gày 9/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên đã triệu tập Trần Thị Huyền Trang (SN 1992, trú tại xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) để làm rõ hành vi đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật vụ nữ sinh bị sát hại khi đi giao gà ở Điện Biên trên mạng xã hội Facebook.

Tại cơ quan công an, Trang khai nhận đã tung tin bịa đặt đến vụ án để có nhiều người theo dõi, thuận tiện cho việc bán hàng online.