Triệu tập cô gái tung tin bắt thiếu úy hình sự vụ cô gái giao gà Điện Biên

Ngày 9/5, công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên đã triệu tập Trần Thị Huyền Trang (SN 1992, trú tại xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) để làm rõ hành vi đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật vụ nữ sinh bị sát hại khi đi giao gà ở Điện Biên trên mạng xã hội Facebook.

Trần Thị Huyền Trang tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Trần Thị Huyền Trang khai khi dùng facebook với tài khoản "Trần Huyền Trang" thì thấy một người đăng thông tin "Công an tỉnh Điện Biên bắt tạm giam Thiếu úy công an hình sự tỉnh Thái Nguyên để điều tra kẻ chủ mưu trong vụ án bắt cóc và sát hại nữ sinh giao gà...".

Dù thông tin chưa được kiểm chứng, nhưng Trang đã copy toàn bộ bài viết rồi đăng lên trang cá nhân để thu hút nhiều người xem, có nhiều lượt theo dõi để bán hàng online.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo công an tỉnh Điện Biên và Thái Nguyên cho biết thông tin về thiếu úy N.H.A chủ mưu trong vụ án nữ sinh Điện Biên là thất thiệt, bịa đặt.