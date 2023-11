Vụ “gửi con chữa bệnh, nhận hũ cốt”, lý do Toà trả hồ sơ?

Hai bị cáo Lê Minh Quang (46 tuổi, phường 3, TP Đà Lạt) và Cao Thị Thu Bích (40 tuổi, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) bị TAND TP Bảo Lộc đưa ra xét xử sơ thẩm về tội “xâm phạm thi thể” từ ngày 24/11.



Sau khi xem xét, phân tích các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của vụ án, đại diện Viện KSND TP Bảo Lộc đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Minh Quang từ 18 - 20 tháng tù cho hưởng án treo và thời gian thử thách 3 - 4 năm. Bị cáo Cao Thị Thu Bích bị đề nghị 15 - 18 tháng tù cho hưởng án treo và thời gian thử thách là 20 - 36 tháng với tội danh nêu trên.

Bị cáo Lê Minh Quang và Cao Thị Thu Bích tại tòa.

Tuy nhiên, do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp cần thời gian để đánh giá trước khi tuyên án nên HĐXX tuyên nghị án kéo dài. Sáng 27/11, TAND TP Bảo Lộc quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung một số vấn đề liên quan đến vụ án.

Lý do tòa trả hồ sơ là căn cứ vào kết quả hỏi, tranh luận tại phiên toà, TAND TP Bảo Lộc xét thấy thiếu chứng cứ dùng chứng minh một trong những vấn đề quy định tại Điều 85 Bộ luật Tố tụng hình sự mà không thể bổ sung tại phiên toà.

Mặt khác, theo TAND TP Bảo Lộc, có căn cứ cho rằng ngoài hành vi mà Viện KSND truy tố, bị cáo còn thực hiện hành vi khác mà Bộ luật Hình sự quy định là tội phạm liên quan đến vụ án nhưng chưa được khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ngoài ra, việc khởi tố, điều tra, truy tố vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng.

HĐXX cũng cho rằng, tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho gia đình bị hại là ông N. H. N. (có con là cháu N.L.M.Q, nạn nhân trong vụ án, ngụ tại TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã nêu lên nhiều nội dung, tình tiết liên quan đến vụ án cần được cơ quan tố tụng làm rõ.

Cụ thể, luật sư bào chữa cho gia định bị hại, cho rằng, việc giám định ADN tro cốt của cháu N.L.M.Q chưa được làm rõ và cần có trả lời bằng văn bản của cơ quan chuyên môn về vấn đề này. Cần trưng cầu giám định làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu Q . vì nguyên nhân tử vong của nạn nhân là cơ sở quan trọng để cơ quan tố tụng làm rõ tội danh của các bị cáo.

Ngoài ra, luật sư của bị hại cho rằng cần làm rõ việc bị cáo Quang từng xuất cảnh trái phép để làm căn cứ tăng nặng hay giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

TAND TP Bảo Lộc yêu cầu điều tra bổ sung những vấn đề như: Trưng cầu giám định và nguyên nhân chết của cháu N.L.M.Q để loại trừ một số tội phạm khác. Cần xác định rõ người tham gia tố tụng đối với ông N.H.N và bà L.K.L là cha, mẹ đẻ của cháu N.L.M.Q là người có nghĩa vụ liên quan hay bị hại.

Tòa cũng yêu cầu làm rõ các nội dung trong đơn khiếu nại, đơn kêu cứu của cha mẹ cháu Q. trong quá trình điều tra, chuẩn bị xét xử và tại phiên tòa, gồm các tội: Giết người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm chế độ một vợ một chồng, trốn thuế, vi phạm khám chữa bệnh hoặc dịch vụ y tế khác.

Cơ quan điều tra cần đánh giá lại điểm a, khoản 2, Điều 319 Bộ luật Hình sự để truy tố các bị cáo cho chính xác. Bởi vì liên quan đến quyết định giải quyết khiếu nại của VKSND tỉnh Lâm Đồng.

Về thủ tục tố tụng, Tòa cho rằng các biên bản lấy lời khai của các bị cáo có tẩy xóa nhưng chưa có chữ ký xác nhận của bị cáo và ghi xóa bao nhiêu chữ. Các biên bản ghi lời khai có chữ ký, chữ viết, họ tên của cán bộ điều tra mà không có chữ ký, chữ viết, họ tên đóng dấu đỏ tròn của điều tra viên. Mặt khác, thiếu một số quyết định phân công của Viện trưởng Viện KSND, Cơ quan CSĐT…

Theo cáo trạng, ngày 3/3/2022, gia đình anh N.H.N đưa con trai là cháu N.L.M.Q (SN 2019) từ TP Huế vào phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) giao cho Lê Minh Quang chăm sóc, chữa bệnh chậm phát triển trí tuệ.

Hai bên ký "Giấy ủy quyền nuôi dưỡng trẻ”, kèm theo đó, anh N. bàn giao cho Quang trích lục giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế, sổ tiêm chủng của cháu Q. Sau đó, Quang đưa cháu Q. về ở tại nhà Quang thuê tại đường Phan Chu Trinh, P.Lộc Tiến, TP Bảo Lộc để chăm sóc và điều trị cho cháu, với số tiền 2 bên tự thoả thuận.

Cháu Q ở cùng với một cháu được Quang nhận chăm sóc điều trị bệnh rối loạn tự kỷ cùng con trai của Quang và Cao Thị Thu Bích. Vài ngày sau, thấy cháu Q. có biểu hiện ho, nóng sốt nên Quang đã test Covid-19 cho cháu Q với kết quả dương tính. Tuy nhiên, Quang không báo cho anh N vì sợ gia đình lo lắng.

Quang nói với Cao Thị Thu Bích đi mua thuốc điều trị Covid-19 về cho cháu Q. uống. Ngày 5/3/2022, Quang gửi hình ảnh chụp que test Covid-19 của cháu Q. qua Zalo cho anh N, rồi Quang gọi điện báo cho anh N biết. Ngày 8/3/2022, khi test cho cháu Q. thấy âm tính với với Covid-19, nên Quang đã thông báo cho gia đình anh N là cháu Q. đã khỏi Covid.

Đến ngày 23/3/2022, thấy cháu Q. bị ho, sốt trở lại, nhưng nghĩ cháu vừa bị Covid–19 nên Quang không test cho cháu Q. nữa và cũng không báo cho gia đình anh N về tình hình sức khỏe của cháu.

Đến rạng sáng ngày 25/3/2022, Quang đến kiểm tra thì thấy cháu Q. sức khỏe yếu và có biểu hiện ngày càng lịm dần. Sau Quang gọi Cao Thị Thu Bích lái xe chở cháu Q. đi bệnh viện. Thế nhưng trên đường tới bệnh viện, Quang phát hiện cháu Q. đã tử vong nên cùng Bích quay xe trở lại nhà thuê ở phường Lộc Tiến.

Sau khi cháu Q. tử vong, Quang đã không thông báo cho gia đình anh N.H.N biết, không hỏi ý kiến của gia đình anh N về hướng giải quyết; không thông báo cho chính quyền địa phương và cơ quan y tế biết về việc cháu Q tử vong vì Covid-19 để có hướng xử lý phù hợp theo quy định trong phòng chống dịch bệnh. Quang và Bích đã tự ý di chuyển thi thể và tự ý thiêu thi thể cháu Q. tại vườn của Quang ở Thôn 12, xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Sáng 27/3/2022, Quang và Bích ra đến Huế và đi mua một hũ sành, lấy tro cốt của cháu Q. bỏ vào trong hũ sành, Quang điện thoại hẹn gặp anh N. ở khuôn viên một nhà thờ. Tại đây, Quang thông báo cho anh N biết cháu Q. chết vì Covid-19 và giao hũ sành đựng tro cốt của cháu cho anh N và gia đình. Anh N đã thực hiện các thủ tục chôn cất cho Q. theo phong tục. Quá trình chôn cất cháu Q, Quang đã xin gia đình anh N. cho bị can được chi trả những chi phí liên quan và đã trả chi phí hết khoảng 200 triệu đồng.

Cho rằng Quang đã có hành vi xâm hại con mình, anh N. làm đơn trình báo đến Công an TP Huế. Sau đó Công an TP Huế hướng dẫn gửi đơn đến Cơ quan Công an tỉnh Lâm Đồng.

Tại Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng, Quang và Bích đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình như trên. Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định thi thể cháu Q. tại Viện pháp y Quốc gia Bộ Y tế và Viện Kỹ thuật Hình sự - Bộ Công an tại TP HCM. Các kết quả cho thấy, do thi thể cháu bé đã bị cháy thành than nên không xác định được ADN để xác định nhân thân bị hại.

Cáo trạng truy tố của Viện KSND tỉnh Lâm Đồng nhận định, cháu Q. bị chết vì Covid-19, Quang đã không thông báo cho gia đình anh N. biết, không hỏi ý kiến của gia đình anh N. về hướng giải quyết; không thông báo cho chính quyền địa phương và cơ quan y tế biết về việc cháu Q. tử vong vì Covid-19 để có hướng xử lý phù hợp theo quy định trong phòng chống dịch bệnh. Quang và Bích đã tự ý di chuyển thi thể và tự ý thiêu thi thể cháu Q. nên cấu thành hành vi xâm phạm thi thể .

Ngoài ra, trong quá trình điều tra vụ án, anh N. đã gửi đơn tố cáo và đề nghị điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Lê Minh Quang trong việc thỏa thuận về thời gian chữa bệnh, chăm sóc cho cháu Q. là 2 năm, nhưng mới được 22 ngày thì cháu Q. tử vong; chưa đủ căn cứ để xác định Quang đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh N.