Vụ giết người, cướp của tại nhà nguyên Giám đốc Sở: CA Trà Vinh thông tin

Sáng 27/10 Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức họp thông cáo báo chí kết quả điều tra, khám phá nhanh chuyên án giết người, cướp tài sản xảy ra đêm 24/10 ở ấp Long Bình, phường 4, thành phố Trà Vinh. Nạn nhân trong vụ án là ông Dương Tâm (65 tuổi, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh) và bà Phạm Thị Sáng, vợ ông Tâm.



Tại buổi họp báo, Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, vào khoảng 20h30 tối ngày 24/10, ông Dương Tâm và bà Phạm Thị Sáng (cùng 65 tuổi, ngụ ấp Long Bình, phường 4) đang trong nhà xem ti vi thì phát hiện một bóng người đột nhập vào nhà nên lập tức kiểm tra xung quanh.

Đối tượng Phan Chí Thiện.

Khi vừa phát hiện kẻ lạ mặt, ông Tâm lập tức bị đối tượng dùng dao tấn công, khống chế. Ông Tâm kêu “cướp” thì bị đâm nhiều nhát, sau đó hai bên tiếp tục giằng co. Nghe tiếng la của chồng, bà Sáng chạy đến thì va vào người chồng té ngã, khi bà Sáng la lên thì bị đối tượng xông tới đâm liên tiếp nhiều nhát dao. Tiếp đó, đối tượng dùng dao khống chế, uy hiếp kêu đưa tiền, vàng. Đối tượng chỉ bỏ đi sau khi lục tìm không thấy tài sản. Khi không còn nghe tiếng động bên ngoài, bà Sáng gọi điện cho người thân đưa đi cấp cứu. Điều may mắn là ông Tâm và bà Sáng được cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Tiếp nhận thông tin, xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, được sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh lực lượng Cảnh sát hình sự, Kỹ thuật hình sự cùng Công an thành phố Trà Vinh khẩn trương đến hiện trường khám nghiệm, điều tra xác minh, thu thập thông tin vụ án. Ngay trong đêm, lực lượng Công an đã thu được nhiều đồ vật, dấu vết quan trọng liên quan như dấu vết máu, nón bảo hiểm, đôi dép, áo khoác, hung khí gây án…

Ngày 25/10, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh chỉ đạo xác lập chuyên án trinh sát do Đại tá Phan Thanh Quân, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh làm Trưởng ban, tập trung huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhanh chóng đấu tranh, làm rõ, truy bắt hung thủ. Các tổ công tác tức tốc phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương rà soát, sàng lọc hàng trăm đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Đồng thời thông báo truy tìm thủ phạm, phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm trên các phương tiện truyền thông.

Đại tá Phan Thanh Quân, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, quá trình điều tra bước đầu cũng gặp nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm của các đồng chí trong Ban chuyên án, các trinh sát hình sự đã thức xuyên đêm để truy vết đối tượng, đặc biệt là người dân đã cung cấp hơn 150 thông tin liên quan đến đặc điểm đối tượng gây án, đã góp phần quan trọng giúp cơ quan Công an nhanh chóng làm rõ vụ án.

Với những thông tin thu thập tại hiện trường, lời trình bày của bị hại và Nhân dân cung cấp, cơ quan Công an đã khoanh vùng và xác định được đối tượng nghi vấn thực hiện vụ giết người, cướp tài sản.

Bằng các biện pháp công tác, sáng ngày 26/10, cơ quan Công an đã bắt giữ đối tượng Phan Chí Thiện (30 tuổi, có hộ khẩu ở khóm 3, phường 1, thành phố Trà Vinh), khi đang lẩn trốn tại khóm 10, phường 9, thành phố Trà Vinh.

Tại cơ quan Công an, Thiện khai nhận do vay nóng thiếu nợ khoảng hơn 100 triệu đồng, nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản nên đã mua dao bấm đi cướp tài sản để trả nợ.

Khoảng 20h ngày 24/10, Thiện một mình đi xe máy tìm nhà khá giả để cướp tài sản. Khi phát hiện nhà ông Tâm, Thiện nghĩ trong nhà có nhiều tài sản nên đã leo qua cửa chính vào nhà, đột nhập lên lầu 2. Khi bị chủ nhà phát hiện, Thiện dùng dao đâm 14 nhát dao vào người vợ chồng ông Tâm, đồng thời kéo nạn nhân vào nhà vệ sinh đe dọa, uy hiếp... tra hỏi nơi cất giấu tài sản. Khi không tìm thấy tài sản nên đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau khi bị bắt giữ, Thiện đã tự tử nhiều lần nhưng lực lượng chức năng phát hiện, can ngăn.

Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Chí Thiện để điều tra về hành vi "giết người, cướp tài sản".

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn trao bằng khen và tặng hoa cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra khám phá án Với tinh thần quyết tâm cao độ, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, qua 36 giờ tích cực điều tra, cơ quan Công an đã bắt được thủ phạm giết người, cướp tài sản, góp phần trấn an dư luận, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, nâng cao lòng tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an tỉnh Trà Vinh.

Tại buổi họp báo, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an tỉnh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; đồng thời đề nghị lực lượng Công an tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tích cực thực hiện tốt các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh đã thưởng nóng cho hai tập thể là Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Trà Vinh và tặng Bằng khen cho 6 cá nhân, có thành tích xuất sắc trong việc khám phá nhanh chuyên án.

“Vụ án gây bức xúc trong nhân dân rất bức xúc, bởi hành vi của thủ phạm rất manh động, có tính chất côn đồ, nguy hiểm. Nếu không làm rõ làm nhanh, gây lo lắng trong nhân dân vì vụ án xảy ra trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp”, ông Lê Văn Hẳn nói.

